網戰部門 未來攻防能力並重

2018-12-31

〔記者羅添斌／台北報導〕政府部門及國家關鍵基礎設施長期遭受網路駭客攻擊，為求強化網路防護及反制能力，據指出，國安高層要求國防部及國安局都要具備強大的網路攻防能力，以因應未來可能發生的網路攻擊。

熟悉網路安全的資深官員說，我國政府部門中，具備有反制網路戰能力的單位，目前主要為國安局「網路安全處」，以及國防部資通電軍指揮部的「網路戰聯隊」，可以有效防範並且保護單位不受網路駭客攻擊，甚至可以經由「反覘」，找出自身網路防護網的可能漏洞，在敵方尚未發動網路攻擊之前，就主動彌補強化。

官員表示，駭客攻擊與滲透技術「每天都在發展，每天都在變化」，模擬進行網路攻防演練，是發展網路防護及反制能力最好的訓練。

官員說，除了國安局的五年計畫已經進行相關設備更新及人才訓練之外，國防部資通電軍指揮部配合行政院「國家資通發展方案」，明年將投入二○九○萬元經費，進行資安人才的技能精進訓練，要從資安技術理論、實務操作到攻防演練等各階段漸進課程，培育具備計畫思維及作業技術的國防資訊專業人才，往後的年度也會繼續投注經費持續培訓。

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