軍法官任用資格放寬 立院初審通過

2018-12-28

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「軍事審判法」等法律修正草案，除維持由考試院辦理軍法官考試，另放寬任用條件，經律師、司法事務官、檢察事務官等考試合格，均有任用資格，至於甄選條件等規定，則由國防部定之。

立院司委會昨審查「軍事審判法」、「陸海空軍軍士官任職條例」及「後備軍人轉任公職考試比敘條例」等條文修正草案，考選部政務次長許舒翔、國防部副部長沈一鳴上將等官員列席報告，並備質詢。

沈一鳴報告指出，軍審法自二○一三年修正後，考試院已六年未辦理軍法官考試，導致軍法官離退後無法銜補，人力缺口擴大，盼修法改由國防部辦理。對此，朝野立委持保留態度。

民進黨團幹事長李俊俋表示，因洪仲丘事件，非戰時審判已交由一般司法機關，就目前情況看來，國防部真正缺的是法制人員，而非軍法官；同黨立委蔡適應指出，目前陸海空軍刑法仍有效，在戰時，軍事審判人員的需求，只要透過戰時動員令徵集一般司法官即可。

國民黨立委李彥秀說，考試仍應由考試院辦理，軍法官採多元進用原則，未來其獨立及公正性應較能讓國人接受。

針對軍審法部分，司委會初審通過仍由考試院辦理軍法官考試，但國防部應全額負擔考試的成本費用；另開放多元進用管道，明定經司法事務官考試、檢察事務官考試，或公務人員高考法制類科及格，都具有軍法官任用資格。

鑒於相關條文中的「聾啞」用語，有歧視身心障礙者疑慮，會中決議將軍審法條文中的「聾啞」改為「聽覺或語言障礙者」。

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