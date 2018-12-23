趙春山：美把台灣視為印太戰略一環 不是一張牌而已

2018-12-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國會參、眾兩院本月分別通過「亞洲再保證倡議法案」（ＡＲＩＡ），淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨分析，ＡＲＩＡ法案、台灣關係法、台灣旅行法，這三個法案很重要，「美國已把台灣視為印太戰略的一環，不是一張牌而已」，而二○二○總統大選，台灣內部面對藍綠角力，還有看不見的外在美中角力。

中方學者批川普「殘忍的戰略家」

政大東亞所昨天舉辦「兩岸和平研究學術研討會」，中國國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘在會中以嚴厲口氣批評美國總統川普是「殘忍的戰略家」，他說，川普簽署「台灣旅行法」，同時顯著增進與台灣公開及秘密軍事交流，竭盡強化對台灣的外交支持，美國在南海的行動比歐巴馬執政時代更加頻繁與劇烈，同時大力推進對印太戰略聯盟。

剛從中國返台的趙春山分析，二○一九年是兩岸關係的關鍵年，中國國家主席習近平日前在改革開放四十週年講話提到，「要牢牢抓住兩岸關係主導權和主動權」，但未來一年中有幾個重要變數，「要牢牢抓住，不是那麼容易」。

趙春山指出，中國方面認為，二○二○總統大選，民進黨還是會由蔡英文出線，但大選剩一年，「經濟牌」很難打，蔡政府勢必打統獨、意識形態、中國政策牌。中國擔心，民進黨要穩固基本盤，在美國支持下，將往台獨方向走。

趙春山也說，不管國民黨誰會出線，中國認為「未來國民黨新領導者不是當年馬政府，互信程度不會超過馬政府時代」，這個變數讓中國非常擔心。

中方學者評柯文哲：機會主義者

對於台北市長柯文哲指「兩岸一家親」、「九二共識」已被標籤化，要提新名詞，時殷弘受訪表示，柯文哲是無黨籍，是個活棋，某種意義上也是個機會主義者，講這種話是積極的，但不會有多大影響，因為柯僅是台北市長，不代表台灣政府。

對於苗栗縣長徐耀昌透露，國台辦希望比照「藍八模式」促成下屆藍營十五縣市訪北京，時殷弘認為，他們不是國民黨代表，僅是地方交流，中國很謹慎，因為「中國非常不願意、也避免給人留下干預台灣未來選舉的指責」。

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