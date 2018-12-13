公費偕妻爽遊 移民署長被拔官查辦

2018-12-13

〔記者李欣芳、王冠仁、錢利忠／台北報導〕移民署長楊家駿六月才獲頒模範公務員獎，但爆出涉嫌利用公務視察機會帶妻子搭乘公務車四處遊山玩水，申報差旅費，還將擔任公務員的下屬當司機、導遊、攝影師。內政部長徐國勇昨做成緊急處置，基於社會觀感不佳，影響政府形象，宣布將楊家駿調離主管職務，降調為內政部參事，全案進行徹查。

徐國勇受訪表示，將楊家駿調離現職，是基於其領導統御已出現問題，此案是移民署內部有人檢舉，他已將楊家駿調離移民署長的簽呈呈報行政院長賴清德，賴揆已知情。

據媒體報導，今年十一月，楊帶妻子搭高鐵至嘉義高鐵站，坐上台南市專勤隊廂型公務車，三天內先後參觀與移民署業務無關的「台灣烏腳病文化紀念園區」、台南「北門水晶教堂」、高雄「中都濕地公園」、台南「芳榮米廠」與「林百貨」。還要專勤隊員當司機、導遊、攝影師，甚至入住酒店時還要幫忙提行李。

徐國勇︰觀感不佳 影響政府形象

十月，楊也曾與妻子搭高鐵到高雄，除了探視因公受傷的高雄市專勤隊員、拜會漁民權益保護協會等公務外，三天內也搭公務車外出按摩、參訪東港清真寺、到關山看夕陽、去佳樂水、鵝鑾鼻遊玩。

楊家駿今年六十歲，去年七月起接任移民署長，過去長期在陸委會任職，也曾擔任陸委會香港事務局局長，夏立言當陸委會主委時，楊曾擔任陸委會發言人。

內政部次長陳宗彥表示，徐國勇月前已耳聞傳言，並責成政風處主動了解，釐清真相，將楊家駿調離主管職務靜候調查，才可取信社會大眾，目前由副署長鐘景琨暫代署長。

陳宗彥說，楊家駿向內政部說明，自己的部分是報出差，太太的部分是自費。陳宗彥表示，將請政風處充分調查，依法處理。

律師丁昱仁受訪表示，若爆料屬實，楊恐違反刑法使公務員登載不實、貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪，可處七年以上徒刑。

楊家駿六月才獲一○七年模範公務人員表揚，前內政部長葉俊榮還公開表揚，是否會收回模範表揚？陳宗彥說，會看相關規範如何規定再考慮。至於若調查結果未有違失，是否會讓楊回任現職？陳宗彥說，還是要看調查結果，從媒體報導內容來看，某種程度上楊有領導統御問題，將視調查後結果看是否再作調整。

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