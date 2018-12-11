中國加工變造 對台散佈爭議訊息

2018-12-11

國安局曾列舉 租借太平島、禁漁民到釣魚台捕魚等案例

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國除繼續限縮我主權表彰與國際空間外，國安局長彭勝竹日前也證實，中國以假訊息干擾我國九合一選舉。立法院外交及國防委員會昨審查國安局明年度預算案時，國安局官員表示，雖無確切證據證明中國介入選舉，但確有對台散佈爭議訊息的樣態，並運用台灣爭議事件、新聞加工變造，再透過中國的「同路」或「通路」散佈。

彭勝竹在上月底赴立院備詢時，國民黨立委呂玉玲問及，中國在我國選舉時密集以假訊息、假新聞干擾，有無此情形？彭勝竹當時回答：「這件事是有的。」並列舉有謠言稱我國要租借太平島、禁止漁民到釣魚台捕魚等案例。

國安局安全作業中心楊姓副主任昨答詢表示，中共確實對台散佈爭議訊息，不過，國安局無確切證據可證明中共介入選舉。但國安局掌握，中共、境外敵對勢力對台散佈爭議訊息的樣態「是有的」，且運用台灣爭議事件、新聞事件加工變造處理，再透過中國「同路」或「通路」散佈。

至於中國與境外敵對勢力散佈假訊息、假新聞的數量與其他案例，國安局則未再舉例。

由於國安局去年被駭次數高達廿三萬多次，國安局正推動「光纖訊號傳輸系統設備案」強化網路安全，預計二○二五年前完成建置，此項專案完成後，將可建構高階資安設備，有效監控境外勢力對我國發動的網路攻擊，明年度資訊軟硬體設備費則為六二一六萬餘元。國安局也編列「網安平台」預算，共計七六五萬餘元。

不過，國民黨立委江啟臣表示，國安局未在預算案之中說明「網安平台」的功能、用途，以及能遏止破獲中共網軍的比率，最終朝野立委決定凍結該筆預算的卅％。

國安局明年度編列六一二八萬九千元的情報行政「一般事務費」，維持情報搜集能量，國民黨立委呂玉玲質疑，國安局所提兩個案例對選情影響不大，反觀有些人操作「高雄會被賣掉」、「解放軍會登陸高雄」，國安局卻不作聲色，質疑國安局在情報搜集、分析與實際輿情相差甚遠，她主張凍結情報行政一般事務費一千一百萬元。

此外，江啟臣質疑，彭勝竹對國安局業務不熟，在立院備詢時多由幕僚回應，他對彭的表現不甚滿意，因此欲將國安局長明年度特別費五十八．九萬元凍結一半；民進黨立委王定宇表示，他同意凍結三分之一。最後，委員會決議凍結廿萬元，待國安局提書面報告後始得動支。

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