受難者家屬：我們不是罪犯

2018-12-10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政治受難者高澤照之女高白蘭昨出席促轉會「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，她受訪表示，自己是一個泰雅族警官的女兒，「爸爸栽培我、揹著我到新竹女中念書，可是爸爸等不到我畢業，就被國民黨政府槍決了！」

促轉會調查，高白蘭的丈夫、高齡八十六歲的邱致明也是政治受難者，邱是新竹那羅部落泰雅族人，他在一九六三年擔任尖石鄉錦屏國小教師時被捕，之後判刑五年，出獄後無法復職，僅能當煤礦、建築工人維生。

邱致明是台灣一九五○年代極少數能考上師範學校的原住民菁英，他昨致詞表示，他的岳父高澤照被槍斃，事後自己也受牽連被關，他感謝促轉會為受難者平反。

高白蘭受訪提及，當年被抓的同案受難者中只剩她先生還活著，會出席儀式，是要讓大家知道「他們不是罪犯」，也要讓外界知道受到白色恐怖的原住民同胞，過去那麼愛部落、愛自己的族人及關心國家未來，卻被當時的國民黨政府抓起來當成叛亂份子。

另一名政治受難者家屬高英傑表示，他父親高一生是鄒族勇士，更是台灣第一個主張原民自治的人，他十二歲那年父親被政府槍決，高一生不是共產黨，是一個慈祥父親及知識份子，政府這次能撤銷不公義判決是還給原住民公道。另一政治受難者家屬代表藍芸若也說，父親藍明谷因基隆中學光明報事件，被國民黨政府槍決，那一代知識份子許多是因看到國民黨殘暴屠殺無辜百姓，才因而投向共產黨。

楊翠祖父楊逵也在名單中

促轉會代理主委楊翠祖父、台灣文學家楊逵也在第二波公告撤銷名單中，楊翠表示，遲來的儀式對第二代家屬意義重大，總算等到了，在與社會和解之前，創痛者必須要先「跟自己和解」。

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