黃國昌批馬唱和北京 強推統一

2018-12-06

馬英九指太陽花學運害死台灣

〔記者林良昇、彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九昨天說，「不統、不獨、不武」是他在總統任內的主張，他現在主張「不排斥統一」是遵守憲法，但統一要看條件和時機。馬還說，「太陽花學運」自以為是愛台灣，事實上是害死台灣。太陽花學運要角的時代力量立委黃國昌昨反批馬任內強推黑箱服貿協議，才是真正害慘台灣，他要馬「別再繼續唱和北京強推統一」。

馬英九昨在東吳大學嚴家淦法學講座演講，馬認為，九二共識是兩岸共同的政治基礎，等於說簽約，如果要改變的話，要經過對方同意，如果沒有的話，就會造成兩岸互信喪失。

在場學生則提問，馬近期所提的「新三不」，與其任內「不統、不獨、不武」主張改變，馬說，憲法把國家統一當目標，但沒有時間表，而且程序要民主，方法要和平，不排斥統一的可能性，就是順著憲法的方式去說。

馬英九解釋，「不統、不獨、不武」是他在總統任內的主張，現在講「不排斥統一」，是可能會，但也不一定會，要看條件和時機，讓台灣人民有更多主張未來的權利，兩岸關係一直在改變，讓台灣人民了解這個問題，可以決定自己的命運。

馬：巴不得服貿趕快通過

也有學生詢問，馬英九任內推動服貿協議，後來卻撤回，馬解釋，服貿不是他阻擋的，「我們巴不得趕快通過」，撤回的原因是民進黨反對和太陽花學運。馬批評，太陽花學運自以為是愛台灣，事實上是害死台灣了，服貿的討論最後變成造謠和闢謠大戰。

對此，參與太陽花學運的立委黃國昌批評，馬英九任內為了強推黑箱服貿協議，不惜跨越憲政民主紅線，其毀憲亂政之作為，才是真正害慘台灣。他並嘲諷，馬英九應好好面對自己遭起訴的刑事犯罪行為，「別再繼續唱和北京強推統一」。

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