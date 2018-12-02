老布希友台 蔡總統：台灣人民由衷感謝

2018-12-02

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕對於美國第四十一任總統喬治．布希（George H. W. Bush）辭世，蔡總統昨表達哀傷與不捨，強調他對世界與台灣所做的一切，將永遠被記住。前外長程建人受訪時也說，老布希對台灣不錯，會站在平衡的立場處理兩岸關係。

總統表達哀傷與不捨

總統府表示，蔡總統在得知這項消息後感到哀傷與不捨，也旋即請外交部向美方以及老布希家人致上她與台灣人民的悼念之意。總統府發言人黃重諺並說，總統高度推崇老布希前總統任內致力於冷戰的結束與國際和平的促進，而老布希前總統對台灣的支持，台灣人民更是由衷感謝，現在他的離世，令人哀傷不捨，而他對世界與台灣所做的一切，將永遠被記住。

任內售台150架F16戰機

外交部也表示，老布希擔任總統期間歷經冷戰結束，曾在第一次波灣戰爭中帶領聯軍阻止伊拉克侵犯科威特，被視為捍衛國際自由秩序的領袖。同時，老布希也是台灣長期重要友人，曾力挺台灣加入關稅暨貿易總協定（GATT）及亞太經濟合作會議（APEC），並批准售台一百五十架F16型戰機，以具體行動履行「台灣關係法」對台的安全承諾。

外交部指出，老布希於一九九三年一月卸任總統後，同年十一月即來台訪問，展現對台灣的堅定支持。

外交部說，對老布希的逝世「深表惋惜與哀悼」，也對他終其一生促進自由民主的貢獻，以及對台灣的深厚情誼，表達敬意與感念。

老布希對台灣頗為友好，程建人受訪時說，老布希與他太太都滿有人情味，因過去經歷，對兩岸情況非常熟悉，任內對台友好；曾任駐美代表的程建人並說，當時的白宮記者對老布希多半念念不忘，只要不傷害美國利益的事，老布希多半願意協助台灣。

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