鄭文燦拚建設 桃園太陽正升起

2018-11-24

〔記者陳昀、謝武雄／桃園報導〕爭取連任的民進黨桃園市長候選人鄭文燦，昨晚同步在南、北區競選總部舉辦選前之夜，他再三呼籲選民不能鬆懈、踴躍投票，表示自己過去四年一天當三天用，讓桃園多項建設啟動，「桃園太陽正升起」，盼大家給他機會延續施政，這一票保證讓大家「物超所值」，化為進步的力量，選後他也將與中央合作成立「台商回流小組」，讓台商回桃園投資、創造就業機會。

「沒有鄭文燦，就沒有鐵路地下化，捷運就不會動工，也不會有育兒津貼，更不會有運動中心、天幕球場！」鄭文燦說，他用四年證明「鄭文燦模式」是對的，超越對立、翻轉桃園，帶來更多建設，且桃園債務不增反減，是六都最低，更只有雙北的五分之一。

鄭文燦指出，不管北漂、南漂都漂到桃園，他市長四年任內，桃園增加十六萬人口，是成長最快的城市，必須好好建設，現在就是進步的關鍵時刻，「桃園要進步，不走回頭路」，因此他竭盡全力，爭取前瞻預算、推動亞洲矽谷。

「口水會過去 建設會留下」

鄭文燦表示，自己從政曾經歷失敗、跌倒，卻始終不離開桃園，因為桃園是他的故鄉，一定要好好照顧、好好建設，他當市長的第一天就告訴自己，要放下所有教條、抗拒所有壓力跟誘惑，也讓「鄭文燦」這個名詞變成要做事、肯做事、認真打拚的代表，相信能得到市民的支持。

他強調，選前這兩個多月他不參加「抹黑比賽」，因為口水會過去、建設會留下，希望他的努力能讓桃園「轉大人」，也讓每位市民願望都實現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/