涉賄赴中 嘉市副議長昨晚返台

2018-11-13

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕退出國民黨以無黨籍尋求連任的嘉義市副議長郭明賓，被控涉嫌透過樁腳以現金向選民賄選，檢方十一日搜索郭的競選總部等處所，但他已於六日前往中國，檢方搜索未果，發出拘票，拘票時限至昨凌晨零點。檢警掌握，郭昨晚十時已搭機返台，但不知去向，如果他於一週內仍未到案，不排除通緝。

不過，嘉市議會定期會昨起開議，至十二月十一日閉幕，將進行市政總質詢及審議一○八年度總預算案，郭明賓昨未出席也未請假；地方制度法第五十一條規定，縣（市）議員除現行犯、通緝犯，在會期內，非經議會同意，不得逮捕或拘禁，即所謂「議會保護傘」。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，郭涉嫌從五、六月前即尋找多名樁腳，由樁腳以每票一千元賄選，郭所涉現金買票賄選案有三件，其中兩件為遭收押的朝陽里長董林淑治及另一名樁腳，檢方偵訊樁腳及選民後，認為郭涉有重嫌，將他列為嫌疑人。

嘉市議會在二○一○年三月間，爆發前議長林承勳在議長選舉時賄選案，當時議會召開臨時會，遭質疑是為林撐起保護傘；不過，檢方在臨時會召開前，已先對多次傳喚及拘提不到的林發布通緝，並在首日議程結束後帶回偵訊，林後來判刑定讞被解職。

律師劉興文說，林案因林在議會開議前就被檢方發布通緝，讓他無法躲在保護傘下；郭案因尚未被發布通緝，如於議會開議期間報到、出席，仍可受保護。