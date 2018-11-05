頭一回到亞洲 奧斯陸自由論壇週末登台

2018-11-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕一年一度的國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」，將於本週六首次移師亞洲，全球著名維權人士將齊聚台北發表演講，包括和平詩人、調查記者、民主活動家、脫北者與LGBT權利活動家等人，為民主發聲。

台灣民主 扮演區域領袖角色

「奧斯陸自由論壇」由美國人權基金會主辦，每年固定在挪威奧斯陸舉辦主活動，並擴展到世界其他城市舉辦論壇子活動。該論壇今年第一次來到亞洲，選擇以台灣台北為起點。論壇創辦人及人權基金會董事長兼執行長索爾．哈佛森說，台灣是個長期致力於實現民主的國家，為了突破困境，努力至今不曾停歇，非常榮幸此次能在台灣舉辦論壇。

人權基金會策略長亞歷克斯．格拉德斯坦也將親自來台主持活動，格拉德斯坦說，選擇台灣舉辦論壇，也反映了台灣在民主和人權領域中，扮演區域領袖的角色，因「東亞尚沒有那麼多成熟的多黨制民主國家」。

「奧斯陸自由論壇—台灣」將於十日在台北登場，巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西、柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華、越南歌手玫瑰、同志維權人士小奧瑪雪瑞夫、BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅、俄羅斯民主維權人士卡拉穆爾札、人權組織創辦人柏赫、馬來西亞調查記者布朗與脫北者池成鎬等人將發表演講。

當日還有科技人權對談、科技工作坊、傳媒及創意展等活動。展覽主軸為「乘載自由的隨身碟」，是一由人權基金會發起，透過隨身碟將外界資訊傳遞給北韓人民的計畫。人權基金會迄今已收集超過六萬支隨身碟，並陸續將它們送往北韓。