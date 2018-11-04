韓國瑜徵民進黨奧步108招 陳其邁反譏國民黨有109招

2018-11-04

韓國瑜：小編建議送梳子 簽名當小禮物

〔記者黃旭磊、洪定宏／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天說，他要徵選出民進黨一○八招選舉奧步，小編建議可送梳子並簽名當小禮物，「因為很多年沒用」。民進黨高雄市長候選人陳其邁回應時火力全開，痛批國民黨從過去就是會買票、會作票、前科累累、耍奧步的政黨，國民黨除了會一○八招之外，還要再加上一招，就是常常「作賊喊抓賊」，總共一○九招。

陳其邁：國民黨再加一招 「作賊喊抓賊」

陳其邁強調，這是一場真假虛實的選舉，候選人應謙卑面對選民，他在南部長大，將秉持正派、認真的風格，全力衝刺，爭取高雄選民認同。

陳其邁和韓國瑜昨天先後參加高雄市嘉義同鄉會第十二屆會員大會。前行政院長張俊雄昨以嘉義人的身分向鄉親推薦陳其邁，獲得現場熱烈掌聲；陳其邁重申他的社福政策，也就是社區優先、弱勢優先及整合優先，希望結合民間資源，妥善照顧弱勢族群。最後他以感性的口吻說：「我們都是高雄人，我們都是一家人，這裡是我們永遠的故鄉、心愛的家園！」

韓在陳其邁離開後抵達會場，被媒體追問「陳其邁批評你說高雄老窮，又說年輕有錢，發言反覆不定」；對此，韓國瑜答覆，兩人認識多年，不相信陳其邁口出惡言，他要打造高雄年輕、活力、全台最棒，市民需要陽光、歡樂及乾淨選舉，如果陳不介意，甚至願意當面擁抱他。

韓國瑜昨天除了致詞，還唱起嘉義出身歌手葉啟田的歌「舊皮箱的流浪兒」，拉近與鄉親的距離。