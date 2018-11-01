李遠哲率團抵印度 今與達賴對話

2018-11-01

〔記者鍾麗華／台北報導〕由達賴喇嘛辦公室舉辦的「達賴喇嘛尊者與華人量子科學家對談」，今起至週六將於印度達蘭薩拉大乘法苑登場，西藏精神領袖達賴喇嘛與佛教學者、九名華人科學家將展開三天對話，前中研院長李遠哲今天與達賴一同在開幕典禮上致詞，後天也將以「地球永續發展的挑戰及機遇」為題，與達賴對談。

達賴和西方科學家對話已持續超過三十年，今年七月並集結出版《智慧之海》，達賴最近幾年，開始邀請西方科學家到印度的達蘭薩拉以及三大寺所在地舉行研討交流會。

佛教科學與現代科學交流

達賴認為，佛教科學與現代科學間的切磋，無疑是東西方兩大文明之間的交流，不只可以從西方科學研習到不少事理，現代科學家也能從佛法的擇法智慧中學習到許多知識。讓更多人了解與認知佛教科學與現代科學二者並非相互排斥、背道而馳，期望能從彼此相輔相成而互相增長，獲得理解、領會及深思。

據活動籌備人員表示，這是達賴首度與華人科學家對談，由李遠哲擔任團長，團員包括中研院士李世昌、李定國、吳茂昆、牟中原，美國杜克大學物理系教授張綿福、中研院物理所研究員陳啟東、交大光電所講座教授林尚佑、成大物理系特聘教授陳岳男等人。李遠哲一行人昨已抵達達蘭薩拉，為今天的對話做準備。

李遠哲於一九九七年在達賴首度來台時，兩位諾貝爾獎得主即有過短暫會晤，此次兩人將以「氣候暖化」為主題，展開對談。李遠哲昨在達蘭薩拉受訪時強調，極端氣候與溫室效應等問題是全球化的問題，非單一國家能夠解決，達賴喇嘛、教宗等世界宗教領袖可以跨越國界和社會階層，有相當的影響力， 由他們出來號召，將更有效果。