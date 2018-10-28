星期專論》亞洲的關注點轉向教廷

2018-10-28

◎鄧志強（Abraham M. Denmark）

北京當局與梵蒂岡最近達成一項複雜且微妙的協議，可能會對中國的未來與美中關係帶來重大影響。中國與聖座經過數十年的爭執，終於就任命中國的天主教主教達成臨時協議，協議內容包括教廷承認七名中國官派主教、梵中雙方皆可對主教任命置喙，以及教宗有權否決中國主教人選等。這項協議牽涉到指向的中國兩大議題—宗教自由與台灣地位。

梵中協議是否淪幫北京背書 有待觀察

中國近幾個月來已加強對境內宗教活動的箝制。根據聯合國消除種族歧視委員會的報告，大批維吾爾族與其他少數民族穆斯林遭到拘留，有些人「只因日常問候等不具威脅性的穆斯林族群宗教文化表現，就被關進政治『再教育營』待上長短不一的時間。估計人數從數萬上看一百萬」。儘管中國政府否認這些指控屬實，但美國國務院表示，美國政府對此等鎮壓行為「深感不安」。另有報導指稱，北京當局對中國教會的打壓已經升級，甚至宣稱只有官方才有權決定達賴喇嘛的繼承者。這就是與中國簽署臨時協議的梵蒂岡正一頭栽入的政治背景，梵中進一步交往，是否有助於改善北京當局對待宗教的態度，還是反而讓教廷為中國的做法背書，仍有待觀察。

梵中關係演變 華府仍有機會形塑方向

梵中達成臨時協議，也會影響台灣的地位。教廷目前並不承認北京，也是唯一一個仍然承認中華民國台灣的歐洲國家。許多人視此臨時協議是為梵蒂岡將轉而承認北京開路，教廷將加入薩爾瓦多、布吉納法索、多明尼加、聖多美普林西比與巴拿馬的行列，成為自二○一六年以來，第六個轉投中國懷抱的台灣前邦交國。若此，台灣將只剩下十六個邦交國，且無一位於歐洲。美國川普政府已對此表態，台灣的邦交國應持續承認中華民國。薩爾瓦多與台灣斷交時，便遭到華府嚴厲批評。

梵中建交損及台灣地位的議題尚未迫在眉睫，意謂華府仍有機會形塑其演變發展，而非只能被動回應。儘管增進梵蒂岡與中國人民交往的能力，對教廷而言確屬合法權益，但也應將其置於可能對美國、台灣和人權造成重大影響的更廣泛背景下，加以考量。

梵中交往 須考量中國人權與台灣地位

在外交上密切參與教廷對中國的計畫及作為—兩者皆攸關中國對待宗教與教友的方式，以及台灣的地位問題，或可成為美國和教廷外交往來的優先要務。曾擔任美國堪薩斯州州長與國會參、眾議員，現為國務院國際宗教自由事務無任所大使的布朗貝克（Sam Brownback），有機會在推動此議題並確保該議題獲得適當關注與政治力量方面，扮演重要角色。這是因為梵蒂岡與北京當局交往雖然很重要，卻必須在更廣泛的地緣政治背景下加以理解。人權原則，以及台灣國際空間的地緣政治考量，目前仍前景不明。

（作者鄧志強為美國智庫「伍德羅‧威爾遜國際學者中心」亞洲計畫主任；曾任美國國防部副助理部長，主管東亞事務。國際新聞中心張沛元譯）