高雄市長選舉肉搏戰 韓國瑜鳳山造勢人氣旺

2018-10-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜發動「三山登陸戰」的地面作戰，昨晚在鳳山舉辦首場造勢大會，號稱湧入超過三萬人，現場旗海飄揚，民眾幾近瘋狂大喊韓國瑜「凍蒜」，振奮藍營士氣。

「三山大會師」首場

支持群眾大喊「凍蒜」

韓國瑜昨早先與國民黨台南市長候選人高思博合體，體驗電競遊戲，強調未來將聯手推動電競產業，舉辦南高盃國際賽事，把台南、高雄打造為國際電競比賽重鎮。

韓國瑜挾「空戰」的龐大聲量，昨起展開「三山大會師」的陸戰，將陸續在鳳山、旗山及岡山，舉辦三場大型造勢晚會。

昨晚首場在鳳山區經武陸橋下舉辦的「大鳳山地區」造勢大會，現場擺放超過一萬二千張板凳，全部坐滿，主辦單位宣稱湧入超過三萬人。

藍營評估，這場陸戰成功激出支持群眾，象徵「高雄市長選戰，已進入短兵相接的肉搏戰」。

國民黨立委江啟臣、王育敏、蔣萬安、柯志恩輪番上陣，批評過去二十年，民進黨在高雄有三個掏空：人的掏空造成北漂、錢的掏空造成負債最多、路的掏空出現五千坑洞。

王金平相挺

「誰敢說韓沒有陸軍」

韓國瑜與立法院前院長王金平一起進入會場，受到支持者歡呼擊掌。王金平演講時說，韓國瑜用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，在高雄颳起「韓流」，現在再把空軍實力化為陸軍，「這樣誰敢說韓國瑜沒有陸軍？」

王金平說，韓國瑜宛如大石頭，他自己和鄉親出來力挺當小石頭，只要累積形成小山丘，就要越過鳳山這座山，十一月八日要繼續推動部隊，往旗山邁進，十一月十四日拚到岡山，三山合為一體。

韓國瑜演講時指出，高雄市是一個巨人，要山有山、要海有海，但高雄市睡太久了，孩子往遠方漂，沒有足夠工作機會。

韓國瑜強調，「高雄只要東西賣得出去、人進得來，高雄就會發大財」。他承諾當選後，明年二月親自陪農漁民團體到外面搶訂單。