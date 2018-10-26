陳其邁回防大樹 韓國瑜獲前議員相挺

2018-10-26

〔記者王榮祥／高雄報導〕因普悠瑪事故暫停的競選活動昨恢復，高雄市長選戰立刻拉高對抗張力，國民黨韓國瑜陣營宣佈獲得兩位原高縣黑派議員相挺，民進黨陳其邁則全力回防農會與農村，雙方近身相搏、短兵相接。

陳：擴增農發基金 設置地方創生基金

民進黨高雄市長候選人陳其邁昨陸續走訪農會與大樹區農村，全力鞏固傳統票倉。週六晚將舉辦寶珠溝後援會，週日則將出席陳致中競選總部成立活動，地方人士預料場面規模不會輸給大型造勢晚會。

陳其邁昨先拜訪高市果菜批發市場，與多個公會、工會幹部及攤商座談，保證上任市長後會全力解決市場停車、租金及改建等問題，讓攤商好做生意，並強化市場效益。

他強調，改建後的市場會更清潔乾淨，且具備更多功能，除批發商外也有零售商，吸引更多市民採買，他請在場幹部及攤商不必煩惱預算，會與市府團隊全力解決。

走完果菜市場，陳其邁再趕往大樹區龍目社區，表示未來要擴增農業發展基金與設置地方創生基金，持續推動農村基礎建設，照顧好農民生活，同時要強化偏鄉交通跟醫療照護，讓農村鄉親長輩生活、健檢、就醫都沒煩惱。

兩黑派前縣議員 籲鄉親選賢與能

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨則獲得原高縣黑派兩位前縣議員羅兆洪與陳振福公開力挺。羅兆洪指出，因韓國瑜肯做事，多次到美濃關心當地居民問題，對農民非常照顧，他認為韓國瑜是值得尊敬的人，所以公開相挺；他並呼籲鄉親應該選賢與能，不要分黨派、不要分藍綠，要支持會做事的人。

陳振福則秀出創黨黨員證指出，他參與民進黨創黨，但兩年後因黨內派系糾葛而決定離開，之後選舉一直幫忙高縣黑派。他痛批民進黨特定派系常用抹黑方式打選戰，呼籲高雄選民聽到抹黑言論時不要相信。

陳其邁表示，絕對尊重朋友的不同想法，自己也有不少國民黨朋友相挺，但做為市長候選人應重視高雄的團結，不是分化市民。韓國瑜陣營近日一直要求部分民進黨支持者表態，但高雄人的特質是重視情義和厚道，他做為在地高雄子弟，絕對不會用這種撕裂方式來競選。

原黑派地方人士證實，羅兆洪與陳振福都曾參與黑派運作，但已是很久以前的事了，現在影響力恐怕有限。

韓國瑜陣營今晚將舉辦高雄三山、大鳳山韓國瑜之友會，週日在原市區也有與議員候選人同台的造勢活動。