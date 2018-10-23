謠言終結站》買100元彩券先扣45%所得稅？ 亂傳的

2018-10-23

網傳內容︰

民眾購買100元公益彩券，得先被扣45%的所得稅。

查證結果︰

財政部澄清，以上純屬誤解，依現行稅法規定，公益彩券中獎時才有課稅問題。依現行相關規定，公益彩券獎金支出率上限為60%，扣除相關費用後的盈餘，以45%供國民年金、5%供全民健康保險準備及50%供地方政府辦理社會福利支出之用。

公益彩券中獎獎金稅率，是按個人取得公益彩券中獎獎金，依「所得稅法」及「各類所得扣繳率標準」規定，採分離課稅，每注獎金在2000元以下者免稅，超過2000元者按20%扣繳所得稅。