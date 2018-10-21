美澳軍艦過台海 軍方官員：打破中國內海圖謀

2018-10-21

〔記者羅添斌／台北報導〕美國及澳洲軍艦相繼航經台灣海峽，美軍還計畫下月在台灣鄰近海域展開演練，引發各方關切，軍方資深官員昨天表示，台灣海峽為公海，各國船艦都有自由航行的權利，預料將會有更多國家的船艦航經台海，以行動展現民主國家捍衛自由民主的行動，打破中國希望台海經營成「中國內海」的意圖。

軍艦迫近恐再發生 我須因應準備

但資深官員也指出，美中軍艦日前在南海海域遭遇時，發生雙方軍艦迫近幾乎擦撞事件，若是處理不慎，極可能引發軍事衝突，美國等國家軍艦航經台海時，若是與中國軍艦也有類似的事件發生，情勢可能更加複雜，我方也應早做因應準備。

澳洲媒體也披露，澳洲官方釋出訊息，指澳洲海軍的飛彈護衛艦墨爾本號在九月曾航經台灣海峽。澳洲國防部則婉拒透露，過去兩年澳洲海軍航行通過台灣海峽的次數。

我軍方官員對此表示，澳洲海軍對中國蠻橫行為的不以為然，不是一天兩天的事了，澳洲海軍軍艦今年四月要從南海到越南時，也在南海遭到中國軍艦的挑釁，澳洲軍艦同樣不甩中國軍艦。

軍方分析，中國在台海、南海的動作越大，姿態越高，越是會引起各國的反感，也正因為如此，多個民主國家就會在該國軍艦航經台海及南海時，展現捍衛民主自由的決心，甚至是一改往日的低調與被動，而是採取主動宣布的立場。

傳美11月台海軍演 迄今尚無公告

對於美軍可能會在十一月間，於台灣周邊海域進行軍事演練一事，軍方官員說，若屬於軍事演習，美軍就會在事前進行公告，以提醒航經該演習區域的船艦及飛機注意安全，「但至目前為止，美軍尚未有這個公告」；至於美方在台灣周邊海域進行軍事演練，會不會在事前通知台灣，官員說，美國與台灣軍事交流互動良好，我方一定會有所掌握。

西太平洋美中軍機 我方均有掌握

美軍長程轟炸機近來頻頻在西太平洋活動，也多次進入中國劃設的東海防空識別區，軍方官員表示，美中軍機在西太平洋活動，無論是機型及航線，都在我方掌握當中，「台灣與美國軍方也已經開通敵我識別碼，美國軍機在我方雷達上，顯示的就是友軍標示。」