川普提名退將史迪威 任亞太助卿

2018-10-19

〔記者呂伊萱、彭琬馨、涂鉅旻／台北報導〕美國白宮於美東時間十七日公布，美國總統川普提名退役空軍准將史迪威（David Stilwell）為國務院亞太助卿。外交部昨表示，期待台美繼續強化實質夥伴關係。學者董立文受訪時分析，川普認為軍人具高服從性、屬強硬派等特色，此提名案符合川普「軍人從政」的用人原則，史迪威將更能忠實履行川普的亞太與中國政策。

將更忠實履行對中政策

川普去年曾提名前國務院代理亞太助卿董雲裳真除，但該人事案遭遇國會反對而擱置。白宮十七日公布此人事提名案，是美國國務院亞太事務局改制以來，亞太助卿懸缺最久的一次。史迪威人事案尚須參院聽證同意，才能完成任命。

外交部發言人李憲章表示，美國務院亞太助卿在美國亞太政策的擘畫及執行上扮演重要角色。外交部將密切關注這項提名案的動向，並期待在台美關係現有的友好穩固基礎上，繼續共同努力強化雙方實質夥伴關係。

民進黨立委王定宇受訪說，史迪威曾在太平洋司令部任職，負責印太司令部裡對中國的戰略研究、對台灣比較了解。王並認為，美國空軍出身的史迪威獲川普青睞，背後又有「知台派」的國防部亞太事務助理部長薛瑞福影響，對台美關係應是更有利的任命。

史迪威軍旅歷練豐富，二○一五年以空軍准將官階退役，為現任美印太司令部中國戰略研究小組主任、夏威夷東西中心兼任資深研究員，歷任美軍參謀首長聯席會議亞洲政軍事務處副處長等職務，過去也曾多次派駐亞洲，熟稔亞太安全事務。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，川普上任後，啟用大量軍人從政，由於軍人的天職為保家衛國，具備絕對服從、強硬派的特色，因此獲川普青睞。

董立文也表示，川普的涉事策略有一特色，就是「下屬都須扮黑臉，只有我（川普）可以扮白臉」，包括現任國務卿、國家安全顧問等人都很強硬，因此，美國前國務卿提勒森在北韓問題「扮白臉」時，立刻遭撤換。