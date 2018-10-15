抵押不動產借款 中影「錢」進正崴

2018-10-15

近3年投資支出逾20億 並持有正崴6.36%股票

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定中影為國民黨附隨組織後，自中影財報發現事有蹊蹺，中影近三年投資支出高達廿多億元，並持有正崴六．三六％股票，但上週四與黨產會首次協商，中影卻聲稱流動資金不足，不願再投資「中台灣影視基地」案。

國民黨在二○○六年將黨營事業中影公司，以卅一．四億元轉售給正崴集團董座郭台強等人；黨產會查出，中影今年前八月營收三．八億元，稅前盈餘一．三七億元，本業獲利六千多萬元、投資收益約七千萬元，財報顯示是賺錢公司。

與黨產會協商「裝窮」 稱資金不足

據了解，中影在協商會議上，聲稱沒有流動資金可投資文化產業，與台中市府簽約的「中台灣影視基地」無法履約，「裝窮」要將責任推給黨產會。

但一名嫻熟會計財報的黨產會委員發現，中影並非沒錢，早在二○一五年正崴公司斥資九億元，取得中影十三．六％股權，成為中影大股東。隔年中影又以十三億元重金買入正崴股票，一個投資循環後，讓中影資金大量流出。

黨產會委員分析，中影持有三千二百多萬股正崴股票，市價逾七億元，持股比例佔六．三六％，在正崴主要股東中，中影為鑫鴻國際投資外的第二大股東，比郭台強本人持有一．一七％正崴股票還高。

定存現金 10幾億用到剩3億

黨產會還發現，中影投資遠至海外，二○一七年出資三億元，於美國成立一家「中影美國公司」錢進美國；二○一八年，中影定存現金更從十幾億元，用到剩下三億元，一筆高達七億多元定存現金，不知被中影投資到哪。

委員強調，中影總資產一一八億元，屬投資部分高達五十幾億元，佔五成比例以上，與中影本業（電影及戲院）有關卅億元不動產，更被全額拿去銀行抵押，長期向台灣銀行借款四十幾億元。

西門町當包租公 月租金達1200萬

「借款非挹注中影本業，而是用在投資！」委員表示，令人不安心之處，在於中影不動產被拿去抵押借款，萬一投資槓桿操作失敗，影響會相當大，黨產會希望「保全」資產，已建議中影採穩健經營方式，才能保障股東及社會大眾權益。

此外，黨產會查出，中影藉新世界大樓在西門町當起包租公，過去租「誠品一一六」月租金約八百萬元，新房客H&M月租金達一千二百萬元，顯示中影非無固定收入。