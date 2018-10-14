泰國前外長卡席特：中國一帶一路 債留他國

2018-10-14

記者彭琬馨／專訪

中國向東南亞等國家推銷「一帶一路」工程以擴張影響力。泰國前外長卡席特（Kasit Piromya）接受本報專訪時表示，中國向泰國、馬來西亞、柬埔寨等國提供資金援助，在當地建造機場、高速公路等基礎建設，多半不利於當地人民，僅是為了讓中國公司能到當地投資，且會對後代帶來負債。

他並批評，中國不該「霸凌」其他較小的國家，雙邊關係應是建立在對等尊嚴的對話前提，而非侵蝕、錯誤扭曲的方式進行。

建議台灣政府廣為宣傳民主經驗

卡席特二○○八年至二○一一年擔任泰國外長，他上週訪台出席玉山論壇，並在論壇中發表演講，倡議台灣的民主經驗成果豐碩，建議台灣政府應向東南亞各國廣為宣傳台灣的民主經驗。

針對中國與泰國的關係，卡席特認為，中國已成為更武斷、具攻擊性的國家，中國推行的政策多半基於國家利益或民族主義而非國際化，如同中國金援諸多東南亞國家領袖，但這些計畫對當地人民多半不利，也讓北京與東南亞國家領袖間出現共謀。

提到中國對泰國的投資，他表示，中國在泰國建造「不知道要通往哪裡的高速公路」，不僅花費高昂、泰國也不需要，他自始都對此計畫表示反對。他並提到，中國也將觀光客當經濟武器，只要有國家做了不利中國的事，就藉故降低中國觀光客人數，這是「幼稚」的作法。

卡席特也指出，台灣政府在推行新南向政策時太顧慮中國，他認為，有些東南亞國家在與台灣交流合作時，可能會面臨來自中國的壓力，不過這些國家應該要有向北京解釋的自信，強調這些經濟文化接觸，不涉及一中政策，也與外交承認無關，在此之外的事，「都應該讓台灣有機會進行、與區域中其他國家有更多交流」；他並呼籲泰國政府，「台灣農業技術對泰國有利」，不應因為中國壓力，讓台泰間的農業交流受阻，「北京沒有權利干涉這件事」。

針對泰方一度宣布調漲泰國簽證費一事，卡席特批評，這是「不友善的行為」，若泰國對世界其他國家免簽，「為什麼要對台灣人民收費？」他認為此舉無益雙邊關係。