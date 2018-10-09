父曾見證建交 巴拉圭總統︰挺台入聯

2018-10-09

就任後首次國是訪問 獻給台灣

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國頻頻搶挖我邦交國，台灣與現有邦交國「關係」也成為外界關注焦點，蔡總統昨會見來訪的巴拉圭總統阿布鐸。阿布鐸說，對這次訪台有特殊情感，因為他的父親六十年前曾見證台巴兩國建交，他期盼可將當初種下的理想和夢想，繼續發揚光大；巴拉圭永遠是台灣的兄弟友邦與最深厚情誼的邦交國。

阿布鐸稍晚在國宴上說，巴拉圭是南美洲唯一仍與台灣維持正式外交關係的國家，未來也將繼續支持台灣加入聯合國體系訴求。希望未來台巴能超越過去傳統援助計畫之機制，將雙邊關係提升到全新的策略聯盟，促使雙方推向全新的互動模式。

蔡總統贈勳 兩國簽署聯合公報

另外，蔡總統與阿布鐸簽署聯合聲明，台巴兩國將開啟新階段關係，聚焦在促進投資、增進貿易及推動基礎建設，並在二○一八至二○二三年間付諸實施。

這是阿布鐸在八月十五日就職總統後，首度以總統身分訪問台灣，也是他上任後的第一次國是訪問；蔡總統前晚先在官邸宴請剛抵台的阿布鐸及第一夫人席凡娜，雙方互贈球衣。

蔡總統昨以隆重軍禮歡迎阿布鐸，阿布鐸在軍禮中提到，巴拉圭永遠是台灣的兄弟友邦與最深厚情誼的邦交國，「我們心臟的跳動一直緊緊地結合在一起」。兩人接著進行雙邊會晤並簽署聯合公報；晚間總統也以國宴款待。蔡總統在晚宴上並將象徵我國最高榮譽的「采玉大勳章」頒贈給阿布鐸，表彰他提升台巴邦誼的貢獻。

蔡總統指出，阿布鐸與台灣的淵源要追溯到父執輩的時候。阿布鐸總統的父親Don Mario曾擔任巴拉圭總統府文官長，與台灣關係非常深厚，除了多次來訪外，更兩度獲贈勳章。贈勳給阿布鐸總統，也象徵了兩國邦誼是代代相傳，歷久彌新。

蔡總統稍早在會晤時強調，台灣會加強獎學金及各項技職訓練合作，也將調高巴拉圭牛肉輸入台灣的配額，促進雙邊經貿關係。今年台巴建交邁入第六十一年，她期待今年兩國元首的互訪，未來台巴的合作交流能有更多新進展、新成果。

阿布鐸表示，他來到台灣有回到家的感覺，就職之後的第一次國是訪問決定來台灣，是因為兩國邦誼是奠定在共同價值上。雖然彼此地理距離遙遠，「兩國情誼奠定在相同的信仰上，而非利益的交換」。，希望兩國能進一步深化合作關係。