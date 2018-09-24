我與法簽署逾56億零附件採購 幻象戰機維持妥善率有解

2018-09-24

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方資深官員昨天透露，為維持幻象戰機整體戰力，空軍已在上週與法方簽署為期四年二個月的航電及電戰系統零附件開放契約，以及為期二年的幻象戰機飛行員訓練案；前者金額達到五十六億六一四五萬元，後者為三四九三萬元。

我國總計向法國採購六十架幻象戰機，全數部署在空軍新竹基地。官員表示，幻象戰機在台服役已有二十年，在陳水扁執政期間，台法雙方曾秘密觸及採購「飆風」戰機取代幻象戰機的洽談，但在陳水扁卸任後，這項向法國採購新式戰機的計畫從此胎死腹中，後續又因台法為了幻象戰機採購涉及不當佣金案的訴訟影響，讓幻象戰機的性能提升計畫也無從進行。

官員表示，與國造ＩＤＦ戰機及美製Ｆ十六戰機都已進行性能提升相較，為了維持幻象戰機的整體戰力，空軍因此與法方分別洽談中短程飛彈、航電及電戰系統與地面裝備零附件、飛行員訓練等採購案。

他指出，空軍已在上週與法方完成多項計畫的採購案契約簽署，包括自明年十月起至一一二年十二月底止，為期四年二個月的航電及電戰系統零附件開放契約，金額為五十六億六一四五萬元；而幻象戰機飛行員訓練案，為今年十一月起至一○九年十月底止（二年），金額為三四九三萬元。

此外，空軍兩個聯隊的ＩＤＦ經國號戰機已經完成性能提升，為維持良好的妥善率，空軍已在日前與漢翔公司簽下明年元月起為期四年、金額達到一五七億四千餘萬元的維修及勞務合約，延續及擴展「國機國造」政策的效益。

漢翔拿到ＩＤＦ157億維修合約

漢翔公司為「國機國造」政策主要執行者，繼完成空軍兩個聯隊的ＩＤＦ戰機性能提升計畫之後，現正執行空軍新型高教機六十六架的量產計畫，金額達到台幣六百八十六億三千九百餘萬元，將在民國一一七年前完成；此外，金額達到一千四百零二億的Ｆ十六戰機性能提升計畫，也由漢翔公司在台進行。

官員表示，以漢翔為例，這可說是政府帶頭持續為國內航太業者注入活水，帶動的經濟效益遠遠超過政府投入金額，加上在性能提升計畫上又可引進新的科技及技術，對提振國內軍民航太業者的國際競爭力將有重大影響。