被控要求公務員輔選 屏縣府發言人請辭

2018-09-20

國民黨立委公布錄音

〔記者施曉光、羅欣貞／綜合報導〕國民黨立委柯志恩與台北市議員參選人羅智強、游淑慧昨天召開記者會公布一份錄音檔內容，指控屏東縣政府發言人不但自曝縣府內充斥關說、特權的人事進用，還要求縣政府新聞科配合競選事宜，違反選罷法，要求屏東縣政府出面說明，查明錄音檔中說話者究竟是哪一位發言人。雖然記者會未指名道姓，但稍後即傳出屏東縣政府觀傳處長兼縣府發言人黃建嘉請辭獲准。

根據記者會提供的錄音譯文，說話者對屏東縣府基層公務員談話時提及，「我現在是縣政府發言人，選舉之後一定會兼總部發言人，一定會攻擊很多縣政，所以我很需要新聞科、新聞組的幫忙」，「你們有些是專業進來的，有些是不知道怎麼進來的，有些是特權進來的，你背後透過甚麼議員我都一清二楚」。說話者還向公務員嗆說，「不然你們去選舉嘛，……，媽的，你可以押蘇清泉那一邊，年底選完了之後說不定你就是觀傳局長了…。」

柯志恩表示，縣府發言人真的好大的官，要求公務員必須輔選，違法亂紀，還振振有辭，民進黨腦袋裡還有沒有行政中立？民進黨平常罵公務員是米蟲，選舉時又要求公務員配合，到底公務員是欠民進黨多少？

縣府︰黃建嘉發言有失尺度

事件曝光後，屏縣府秘書長邱黃肇崇召開記者會，指黃建嘉自承有失格局，向縣長潘孟安請辭獲准，即日生效。觀傳處長由縣府參議高吉發接任，發言人由邱黃肇崇兼任。

邱黃肇崇並轉述潘孟安的話表示，黃建嘉個性比較急，工作要求嚴格，因此求好心切，在會議發言失去應有尺度，確實有值得檢討之處，盼此事成為他人生學習的功課，好好沉澱檢討。

國民黨文傳會代主委唐德明則指出，黃建嘉把公務員當成民進黨自家僕人，把縣府當成競選總部，黃只有狐假虎威的本事，背後的潘孟安才應該負起責任，出面道歉究責。