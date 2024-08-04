廢棄物焚化處理產生二次污染 監委申請自動調查

監察院。（資料照）

2024/08/04 10:37

〔記者林哲遠／台北報導〕監察委員田秋堇今（4日）指出，廢棄物經焚化後將產生含有戴奧辛、重金屬的飛灰，處理不易且費用高漲，審計部日前公布目前焚化飛灰再利用率僅1成，有近9成採掩埋處理。針對環境部相關應變處理計畫執行情形為何，焚化灰渣後續處理是否符合國際標準，如何避免飛灰再利用的戴奧辛、重金屬二次汙染，危害健康？已申請自動調查。

田秋堇指出，據報導，廢棄物經焚化產生含有戴奧辛、重金屬之飛灰，處理不易且費用高漲，亟待廢棄物源頭減量。經審計部查核，截至去年1月底止，焚化飛灰再利用率僅1成，仍有近9成焚化飛灰採固化後掩埋方式處理，且仍有部分垃圾焚化廠空氣污染物排放量超過標準。焚化灰渣掩埋空間有限，已為處理焚化廢棄物的重大警示因素。

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田秋堇表示，為擴大掩埋空間，環境部曾透過「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」，分階段補助各縣市政府活化掩埋場，究竟執行成效為何？如何避免含毒覆土被送至土資場，當作一般土壤運用？及如何避免灰渣飛揚溢散，影響民眾健康情事？是否衍生新的污染問題？有無垃圾減量之具體對策？等疑義均有待調查釐清。

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