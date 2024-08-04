柯文哲後悔藍白合破局？ 林濁水：連後悔時都在自己騙自己

柯文哲被問及藍白合問題，他坦言藍白DNA差太多。林濁水在臉書表示，從民調上來觀察，柯文哲顯然連在後悔時都「自己騙自己」。（資料照）

2024/08/04 11:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前透露，柯在藍白合過程中有一絲絲後悔，對此柯昨（3日）坦言藍白DNA差太多，「合作的合可以，合併的合我看就不同」。前立委林濁水今（4日）在臉書發文表示，從民調上來觀察，柯文哲顯然連在後悔時都「自己騙自己」。

林濁水指出，柯文哲後不後悔藍白合破局已成羅生門，柯的最新版本是「要是沒有藍白合的話，他民調始終第二，最後投票意向會是藍的會投白」，不過白無法投藍，若雙方不合，他最終會是棄保效應的得利者，柯的語調既遺憾又後悔。

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林濁水也貼出民調資料，表示柯文哲在去年5到8月確實都排第二，但藍白6月後一路下滑，合起來都沒有綠多，即使藍全部棄保成0，白也當選不了，根本只剩藍白合一條路。林濁水說，直到9月藍白要合、雙方支持才上升，可見是要藍白合才會受到支持，不過藍白合最終破局，白的支持度也因此潰堤。

至於柯文哲的說法，則是聲稱當時在討論藍白合的時候，白的就先跑掉一半，等到藍白合破局的時候，藍的又跑掉一半，「我們有研究過，大概民調掉了兩次，就在這兩個階段」。

林濁水最後則認為：「聽其言觀其民調起伏，駭然連後悔時都在自己騙自己。」

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