還有多少個「張天欽們」？ 侯促蔡英文說清楚

2018-09-14

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕針對促轉會前副主委張天欽事件，國民黨新北市長參選人侯友宜昨再質疑說，這是集體性的討論，會中還談到將發動立法院司法法制委員會的八位民進黨籍立委擔任「側翼」，蔡英文總統應該說清楚「到底有幾個『張天欽們』？還有多少人在做東廠的事情？」

要求蔡好好反省 才對得起人民

侯表示，台灣民主的可貴之處就是要有反省能力，是誰縱容、任命張天欽？讓他成為選戰中的政治打手？他表示，要不是有「吹哨者」站出來曝光，也不會有行政院長賴清德、促轉會主委黃煌雄的道歉，「不知還有多少藏污納垢在裡面？蔡總統要說清楚、好好反省，才對得起人民。」

媒體詢問侯，是否擔心民進黨蒐集他的「黑資料」？侯說，在民主進步的國家，候選人都應用正向的力量向選民報告，不應用污穢骯髒的手段來贏得選舉，促轉會淪為東廠，轉型正義變成典型的作惡多端手段，就是非常不好的例子。

媒體也問侯友宜對鄭南榕自焚案的看法。他說，一生做事問心無愧，坦蕩蕩毫無害怕，心中永遠是國家、正義、榮譽這三個不變的價值，他會勇敢走下去，不會被打倒；但對於鄭南榕案的始末，他僅以「謝謝大家」帶過。

侯友宜的發言人賴冠群指出，張天欽只是冰山一角，會議中曾經提到「找八位委員當側翼」，究竟是誰在縱容？哪八位立委甘做政治打手？是司法委員會的委員還是新北市的立委？張不能以辭職當護身符而迴避說明，蔡英文難辭其咎、莫再切割，應該揪出這八位立委，並讓背後縱容放任的黑手無所遁形。