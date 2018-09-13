宣傳花博 林佳龍、柯文哲同框

2018-09-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲三月赴台中參訪市政，當時力誇台中治水成績，五月柯和民進黨「分手」，八月柯到台中辦簽書會，台中市長林佳龍贈花籃而人未到，林昨率團到台北宣傳台中花博，柯、林再度同台，互動備受外界關注。會後被問及兩人互動似乎有些冷淡，柯反指媒體挑撥離間，林佳龍也以「石虎和熊讚在一起怎麼會冷淡？」帶過，兩人都說，台中花博是台灣人的花博，城市交流不分顏色。

台中花博將從十一月三日至明年四月廿四日，在后里、外埔、豐原三地同步舉行，林佳龍昨率花博吉祥物「石虎家族及歐米馬」到台北市立動物園宣傳，柯文哲、基隆市長林右昌現身相挺，共同簽署「台中宣言」，響應花博主題「花現ＧＮＰ（代表Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活）」；林佳龍並宣布北北基的「縣市週」優惠活動，只要指定期間向購票窗口出示身分證明文件，即享半價優惠。

柯文哲致詞時表示，台中已成台灣第二大城市、來勢洶洶，這場盛會就跟去年世大運一樣，「台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣」，這是全台灣的花博，各縣市都應該支持，他會帶熊讚去。

柯選前到訪花博是否有互相拉抬的政治解讀？林佳龍說，台中花博是台灣人的花博，城市交流不分顏色，做為縣市首長，都是跨顏色交流。