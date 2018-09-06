只要宣布「競而不選」》藍釋「林明溱模式」 幫違紀者鋪退路

2018-09-06

〔記者施曉光／台北報導〕年底九合一選舉，國民黨在桃園市、嘉義市、台東縣等多個地方出現違紀登記參選情形，依照黨規理應開除或撤銷黨籍，但近日有黨內人士釋出善意指出，這些登記參選者仍有退路可走，只要採取當年「林明溱模式」，宣布「競而不選」，還有從輕發落的機會，否則一旦黨中央通過開除，將有長達六年時間不得恢復黨籍，無法重披藍袍參選。

「若拒絕這條路 只能劃清界線」

所謂「林明溱模式」是指二○○五年南投縣長選舉時，國民黨提名時任南投市長的李朝卿參選，南投縣議員林明溱違紀登記，經黨中央協調，已經登記無法撤銷的林明溱對外宣布「競而不選」，國民黨還特別安排林明溱、李朝卿到黨中央與當時的黨主席馬英九，三人共同牽手高舉宣示團結，呼籲選民集中選票給李朝卿。

分別登記參選嘉義市長、桃園市長、台東縣長的嘉義市議長蕭淑麗、前立委楊麗環與前台東縣長鄺麗貞，目前都被地方黨部通過開除黨籍。對於違紀參選黨員的考紀案，中央考紀會目前尚未討論何時開會處理，考紀會主委魏平政指出，彙整各地考紀會提報案件後，會先請組發會表示意見，再一併安排處理。

黨內人士坦言，雖然蕭淑麗等人「競而不選」的機率不大，但目前仍保留一些空間，讓藍營分裂區仍有「林明溱模式」可走，保留日後再被提名的機會，如果違紀登記者不選擇這一條路，黨就只能全面劃清界線。

至於登記前就已退出新竹縣長選舉的立委林為洲，魏平政指出，雖然中央考紀會上月初已通過新竹縣黨部提報的開除黨籍案，但未送中常會，由於當初處分事實如今已有改變，因此考紀會下次開會時將決定變更原處分或撤銷原處分。