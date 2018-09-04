國民黨公投提案「死人也連署」 台聯告發吳敦義

2018-09-04

「涉偽造文書、違反公投法」 籲吳認罪自首

〔記者謝君臨、林良昇、陳鈺馥／台北報導〕國民黨上週至中選會送交「反空污、反核食、反深澳燃煤電廠」三公投提案，但中選會清查發現有筆跡相同、大量抄寫情況，更有早已死亡民眾參與第一階段連署，引發爭議；台灣團結聯盟發言人葉智遠昨號召支持者至台北地檢署，按鈴告發國民黨法定代理人黨主席吳敦義涉嫌偽造文書、違反公投法，呼籲吳認罪自首。

國民黨︰政治作秀 不予回應

國民黨發言人洪孟楷回應表示，這是完全荒謬且沒有法律常識的選舉行為，十足的政治作秀，國民黨不予回應。洪強調，國民黨再次敬告中選會，儘速依法行政、審查二階段連署書，突破門檻後就該盡速公告選舉後續事務，勿有任何政治勢力的介入。

葉智遠則說，國民黨三個公投案遞交一百四十五萬六九六六份連署書，其中發現同樣字跡的大量抄寫情況，明顯是拿各種名冊抄寫，甚至偽造死人連署書送交中選會，已構成刑法偽造文書印文罪、行使偽造私文書罪、公投法以非法之方式連署或投票罪嫌。

葉智遠強調，吳敦義公開接受媒體訪問時竟辯稱，死人連署「難免」，沒有偽造文書，表示他完全知情，甚至不排除本案由他授意；葉諷說，白海豚又轉彎了，辯解也無法掩蓋犯罪事實，他們要告訴吳敦義，死人不能連署，請尊重往生者，不要拿死人騙活人，如果吳主席良知未泯，請出來自首認罪。

葉智遠除要求檢調積極介入偵辦外，也呼籲中選會應嚴格審查後予以駁回撤銷造假提案。

東奧正名連署書 遞交52萬份

此外，為能公投綁大選，二○二○東京奧運台灣正名行動小組昨至中選會遞交五十二萬六六八八份公投連署書，強調「台灣就是台灣」，不是中華台北，支持以台灣隊名義參加東京奧運。

前奧運國手紀政呼籲，感謝每一位參與連署的朋友，每一張連署書都非常珍貴，要讓台灣聲音可以傳到國外，最重要的是不要忘記出來公投，今年十一月廿四日九合一大選，一定要同意票大於不同意票，衝破四分之一門檻。