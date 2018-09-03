招生添誘因 中正預校推遊學美國軍校

2018-09-03

〔記者羅添斌／台北報導〕中正預校除了在各個年級設語言專精班、聘請外籍教師授課，為增加軍校募兵誘因，強化基層軍官外語能力，國防部進一步規劃開辦「預校學生國外遊學團」，明年九月將首次試辦，帶領優秀預校學生到美國遊學及短期參訪。

據指出，若首次的遊學團試辦情況良好，未來不排除增加團次，遊學國家也將不限於美國，歐洲及日本等國都是考量辦理的國家。

十三人、十二天全公費支出

國防部證實，這項「預校學生國外遊學團」計畫，明年將是第一次試辦，相關經費的規劃及實施時間，都已納入一○八年度國防部預算之內。中正預校規劃派出語言能力良好的學生與學校幹部合計十三人，前往美國軍事院校進行為期十二天的遊學活動，費用均由公費支出，國防部已經聯繫美國相關軍事院校，預算在立法院審議通過後就可進入執行階段。

國防部指出，中正預校明年將舉辦一○八年遊學團赴美參訪，將到美國各個軍事院校及訓練基地實施短期參訪遊學，培養學生具備語文聽力及溝通表達能力，以增進國際視野，提升外語能力，藉以讓預校學生樹立未來憧憬，並持續強化交流與互動，精進英語及軍事教育文化，強化友邦國家對我國的了解與奠定情誼。

中正預校政戰主任李照德上校昨指出，三軍官校每年都會遴選一年級優秀學生，到美國西點、威爾猛等軍校就讀，但為了讓學生在進入三軍官校時就擁有良好的外語基礎，國防部因此指示，要讓學生從中正預校就讀時期，在校加入語言專精班，另還要讓優秀的預校學生到友邦國家交流遊學，讓學生在進入三軍官校時，就已具備深厚的語文能力，並對友邦軍事院校有更深入的了解。

李照德表示，原始構想在前國防部長馮世寬任內提出，但當時已過了編列預算時期，無法在今年度進行，國防部因此決定明年度開始試辦

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