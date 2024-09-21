問鼎台中市長？江啟臣「誇別人褒自己」 台中動漫會猛秀政績

多名政治人物出席「2024台中國際動漫博覽會」開幕典禮，江啟程（左四）還於致詞時大談政績。（記者張瑞楨攝）

2024/09/21 14:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕被外界視為台中市長盧秀燕接班人，將問鼎台中市長的立法院副院長江啟臣，今天（21日）參加「2024台中國際動漫博覽會」開幕，致詞時以「藉由誇讚別人、來褒揚自己」的語言技巧，大談自己的政績，他說，自己曾於15年前擔任行政院新聞局長，任內創設「金漫獎」與補助優秀漫畫家，另在市長盧秀燕的大力爭取下，國漫館來台中（設置於台中），他強調，《鬼滅之刃》的作者，2021年登上《時代雜誌》未來次世代百大領導人，「我為什麼知道？因為我也登上了」。

不過，針對江啟臣把國漫館設置台中之功，歸於台中市長盧秀燕的大力爭取，中市議員黃守達卻說，2017年時任台中市長林佳龍與市府，爭取與文化部在原中台灣電影中心設置國家漫畫博物館，當時文化部長鄭麗君相當支持，盧秀燕上任後，市府態度卻顯得消極，此案差點走入死胡同。

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黃守達說，後來有人倡議，在台中車站倉庫群或帝國糖廠建立國家漫畫博物館，但又延宕討論很長一段時間，也出現很多問題，文化部一度要放棄國漫館在台中，是時任立委黃國書與時任立法院副院長蔡其昌，想辦法把國漫館留在台中，由文化部長史哲確定國漫館設置於台中市。

江啟臣今天致詞時猛秀政績，他說，行政院新聞局設置3個獎，其中，金漫獎就是他擔任局長時設置，他認為未來有機會把金漫獎移到台中舉辦，讓全世界漫畫迷與創作者，以及角色扮演愛好者，都能到台中，他在行政院新聞局長任內，還推動「漫畫千里馬」政策，補助優秀在地的漫畫創作者。

他強調，漫畫迷從漫畫得到啟發，創作者能當上國際舞台，勵志故事《鬼滅之刃》的作者，2021年登上《時代雜誌》未來次世代百大領導人，「我為什麼知道？因為我也登上了，2021年我們同榜，讓我見識到，漫畫的影響力有多大」。

江啟臣於致詞中大秀政績，他還強調畫漫畫能登上國際舞台，《鬼滅之刃》的作者登上《時代雜誌》未來次世代百大領導人，「我為什麼知道？因為我也登上了」。 （記者張瑞楨攝）

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