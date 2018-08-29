丁拿娃娃機打柯 波及新北

2018-08-29

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、蕭婷方、陳心瑜／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中前天登記參選台北市長時，指台北市長柯文哲執政四年來，「唯一增加的，就是到處都是夾娃娃機的店。」柯昨反問「他（丁）跟娃娃機有仇嗎？」丁回應，自己跟娃娃機店沒有仇，「而是跟市民低薪窮忙有仇，跟年輕人沒有增加更多就業機會有仇。」

柯譏諷︰跟娃娃機有仇嗎

丁反擊︰跟低薪窮忙有仇

不過丁守中攻娃娃機話題，也意外波及新北市。因為根據財政部統計處資料，截至今年五月底，六都娃娃機稅籍家數以新北一一九二家最多，其次是台中、桃園、高雄、台南，北市四五八家反而最少。對此，新北市政府經濟發展局長張峯源表示，新北市夾娃娃機店日增，凸顯的是線上經濟的活絡，不能把夾娃娃機店和經濟衰退劃上等號。

丁守中表示，娃娃機店無法帶動就業，因為都是無人在管理，創造附加產值也低；而且東區繁華的店家都變成短租的娃娃機，整體呈現台灣、台北經濟下滑。

柯文哲昨反駁，丁守中認為台北市經濟表現沒有成長，才導致娃娃機增加的現象，這有邏輯關係嗎？還是丁守中跟娃娃機有仇？

新北市府︰不能把娃娃機店與經濟劃等號

新北市政府經濟發展局長張峯源表示，新北市夾娃娃機店近年來確實增加不少，但新北市營利事業銷售額從二○一一年四．一兆元，到去年已成長為四．七兆元，成長將近六千億元之多，顯示總體經濟活絡。

張峯源表示，夾娃娃機店的興起和線上經濟興盛有關，由於網路購物排擠到實體店面的業績，導致不少商家關門，夾娃娃機店的場主以低廉租金開店又不用聘人力顧店，加上承租機台的台主希望增加本業以外的收入，才形成夾娃娃機興盛的景象。

國民黨新北市長參選人侯友宜的發言人賴冠群表示，侯友宜日前參加教育座談會時，有家長反映夾娃娃機氾濫，侯認為這類場所易對青少年造成不良影響，支持訂立自治條例，規定距離學校至少一百公尺，未來上任後也會監督推動進度。