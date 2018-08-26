參選人辭不辭立委？民進黨尊重參選人 沒慣例

2018-08-26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對現任立委轉換跑道參選縣市長是否應該請辭，民進黨發言人何孟樺昨受訪表示，每個縣市所面臨的選情狀況不一樣，過去也沒有這樣的慣例，因此沒有強制規定參選人一定要辭去立委職務，而是尊重各個參選人的決定。

民進黨這次以立委身分挑戰縣市長的，包括台北市姚文智、高雄市陳其邁、台南市黃偉哲、宜蘭縣陳歐珀、台東縣劉櫂豪等人。

姚文智日前面臨同黨議員高嘉瑜叫陣，建議姚文智八月底登記參選時，可考慮宣布辭去立委職務，徹底展現參選決心。被問到相關議題，姚陣營發言人吳思瑤說，制度上沒有相關規定，辭或不辭都是自己的決定，社會各界不用以此來評價候選人，「我們還是會尊重候選人的決定。」

吳思瑤說，選舉最重要的還是要提出政策願景，「難道候選人辭職，就代表他一定適任或有參選決心嗎？」只操作辭職議題，會模糊選戰正面意義。

陳其邁說，他是不分區立委，去留由中央黨部決定，配合中央做整體考量。

黃偉哲表示，如果大家認為有問題，應該可以從制度面來改革，他願意配合，另一方面，也要兼顧選民感受。

劉櫂豪團隊回應，選舉公職人員各類任期不同，是制度問題，非個人問題。

陳歐珀則說，他目前首要任務仍是衝刺選情，將選戰紮實打好，持續貼近基層民眾的聲音。

黨內人士認為，辭職後三個月內必須補選，立委補選勢必增加縣市長選戰變數，因此「一動不如一靜」。