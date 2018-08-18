微型飛彈突擊艇 列明年度預算

2018-08-18

〔記者羅添斌／台北報導〕明年度國防預算將編列三四六○億元，新增軍事採購計畫包括向美採購M1A2戰車，以及用國艦國造方式執行的「微型飛彈突擊艇」計畫。軍方官員指出，海軍在上半年已對國內各大小漁港進行模擬測試，可搭載兩枚反艦飛彈的微型飛彈突擊艇，未來在陸續交艦後，平時可進駐各個漁港，並在情勢需要時機動出港，成為海上的飛彈機動發射載台，充分發揮「機動、奇襲」效果。

軍方漁港測試可行

「微型飛彈突擊艇」構想是由參謀總長李喜明提出，「微型飛彈突擊艇」以四十五噸至五十噸重的快艇為載台，每艘艇可搭載兩枚雄風二型反艦飛彈，由於「微型飛彈突擊艇」體積小，在雷達上呈現如同一般小型漁船大小，敵方難以判斷，平時進駐國內各個漁港，戰時則可機動出港作戰。

官員指出，軍方規劃籌購六十艘「微型飛彈突擊艇」，明年度預算審議通過後，預料將比照沱江級軍艦後續艦的模式，軍方將這項計畫委製給中科院，中科院負責反艦飛彈與船體載台的系統整合，並由中科院找合作船廠興建船體載台。

官員說，「微型飛彈突擊艇」的構想在提出後，曾引發軍方內部及軍事研究界的議論，因為軍方過去曾有數十艘海鷗級飛彈快艇，但都已汰除，認為「微型飛彈突擊艇」是走回頭路。但國防部認為，從雄三誤射事件中得到啟發，若連雄三飛彈都可以在港內發射出去，以小型快艇當做飛彈的海上機動載台，在情勢需要時，等於將飛彈發射陣地往外海推出數十浬，大幅增加台灣飛彈防衛、反制敵艦的空間。

官員並透露，軍方在今年上半年期間，曾在各個漁港進行模擬測試，以現役的飛彈快艇機動進駐漁港，並進行戰術掩蔽、快速出港等演練。由於模擬演練結果顯示確實可行，噸位比現役飛彈快艇更小的「微型飛彈突擊艇」，機動進駐漁港更沒有問題。