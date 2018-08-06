星期專訪》對抗中國打壓 體育署長高俊雄︰自創台灣盃賽事 吸引各國好手

2018-08-06

記者王元鴻／專訪

新任體育署長高俊雄，剛上任不久就遭遇二○一九東亞青運被停辦事件，中國以台灣民間發起的「二○二○奧運正名公投」活動為藉口，蠻悍栽贓硬加罪於我方，運用其政治力打壓台灣，嚴重威脅我國在國際運動組織的生存空間。高俊雄接受本報專訪時指出，中國企圖除掉台灣參與國際體育活動的國際奧會（ＩＯＣ）會籍「Chinese Taipei（TPE）」，將來如果台灣想再入會，中國就以比照ＷＨＯ的訴求代理台灣，這是中國一連串打壓手段的終極目標。

至於我方的因應對策？高俊雄指出，我方須嚴格遵守當年簽署的洛桑協議，固守我們在ＩＯＣ體系的位置；政府也在盤點已經爭取到手的國際比賽，要確保主辦權不要被剝奪。台灣可以創造自有品牌，選擇台灣有優勢的項目，舉辦Taiwan Open「台灣盃」賽事，吸引世界各國好手來參賽。

問：署長的體育政策與過去相較，具體規劃的方向是什麼？

答：蔡總統承諾預算八年內倍增，她的體育政策白皮書也提到運動職業化；而行政院長賴清德上任後重新研擬三個財務規劃，首先前瞻基礎建設加入體育，再來增加亞運經費，第三個軍公教調薪，其中兩件就是為了體育。而行政院成立體育運動發展委員會，搭建跨部會的平台，增加預算和資源，足見現今政府對體育的重視，我認為這就是體育署要去執行實現理想。

過去成立體委會時的體育政策，所謂的「雙主軸、四輪傳動」，競技與全民運動雙主軸，四輪傳動就是分為競技、全民、設施、國際四大部門。我認為當時的規劃已經非常深思熟慮，現在我將當時的施政格局稍微調整。

以圖像來說明，如同古雅典的神殿建築，頂端國際體育事務，中間三個支柱，以運動產業為中心，競技運動與全民運動分列兩側，底下是基礎運動教育和運動設施。

遵守洛桑協議 固守國際奧會體系位置

我有寫毛筆的習慣，前幾天跑步時有個靈感，以運動「sports」的字母「Ｓ」創作圖像組合，代表現階段體育署執行政策的方針。我說明一下這個圖像，運動發展最終要體現在國際競技的參與和成績，所以在最頂端的位置向上延伸；再談到中間支撐的運動產業、競技和全民，轉換成三個Ｓ的曲線代表各領域彼此的關聯性。

運動的發展不可能無止境依賴政府預算補助，需要仰賴運動產業才能活化，在先進國家，不管競技和全民運動，都要發展可以支撐整個體系的運動產業。

政府相對已經對體育投入前所未有的公務預算，此外還有能夠彰顯的兩個工具，一個是由運動彩券貢獻的「運動發展基金」，另一個就是「運動產業促進條例」，還有些子法需要加緊迎頭趕上研擬落實，都有助於我們的運動水準提升，產業活絡起來。

問：署長一上任就遇到東亞青運主辦權「被停辦」的嚴肅問題，台灣要如何因應？

答：東亞青運被停辦事件，我們和各單位密集商議，理解整個事件的情境就像中國迫使各國航空公司，更改台灣的名稱為「中國台灣」，企圖除掉台灣參與國際體育活動的會籍「Chinese Taipei（TPE）」，將來如果台灣想再入會，中國就以比照ＷＨＯ的訴求代理台灣，這是中國一連串打壓手段的終極目標。

一九八一年的洛桑協議，我國得以和國際奧會ＩＯＣ所有會員國享有同等權利，與中國平起平坐，這也是台灣在國際上最暢行無阻的領域。我們綜合研判，中國的國際影響力日漸擴大，有可能使用的手段，運用其政治力在ＩＯＣ的執委會以東亞青運停辦事件強加罪於台灣，提案將我國ＴＰＥ會籍停權。

依ＩＯＣ在一九九六年修改的憲章，被停權後如果要重新入會，需有國際組織正式會員才能申請，當時修改憲章的背景，我國籍ＩＯＣ委員吳經國解釋，這條款是前ＩＯＣ主席薩馬蘭奇為了「卡」西班牙加泰隆尼亞申請進入ＩＯＣ而設，如今可能成為中國利用打壓台灣的工具。

亞洲大學滑輪溜冰賽 也遭到片面取消

面對險峻局勢的因應對策，首先我們必須嚴格遵守當年簽署的洛桑協議，固守我們在ＩＯＣ體系的位置。吳委員建議，台灣必須小心應對，不要被中國逮到具體的藉口理由，而被ＩＯＣ接受。現在與台灣在一九七○年代退出聯合國後，被趕出國際組織的情勢很類似，差別是當時喪失會籍要重新入會，現在是擁有會籍卻飽受威脅，背後都是政治因素，風險確實很大。

其次，真正面臨阻力時的策略調整，有一個沒有曝光的事件，亞洲大學滑輪溜冰錦標賽原本預定十月在台北舉辦，上個月國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）突然片面宣佈取消，我們研商因應的方式，先由大專體總向ＦＩＳＵ提異議要如期舉行，另一個選項是延到十二月一定要辦。萬一ＦＩＳＵ還是不同意，我們就將正式錦標賽改為邀請賽，如期舉辦，也是以後的處理原則。我們也在盤點已經爭取到手的國際比賽，要確保主辦權不要被剝奪。

盤點爭取到手的國際比賽 確保主辦權

第三，我們在思考「藍海策略」，目前世界兩大主流運動體系，一是ＩＯＣ系列，另一個是世界運動會項目，除此之外仍有很多項目不在這兩個體系內，台灣可以創造自有品牌，就像「瓊斯盃」，將來我們可以選擇台灣有優勢的項目，舉辦Taiwan Open「台灣盃」賽事，類似各種四大公開賽形式，利用高額獎金和優質比賽環境，吸引世界各國好手來參賽。

談體改 遺憾仍有民眾不得其門而入

問：體育運動協會改革的部分，如何延續前任署長林德福的體改工程？

答：除了足球協會，到目前為止受國體法規範的七十幾個體育協會，理事會都已經完成改選，幹事部分也都就任，依法在走。我對體育運動團體的認知，與政府一直是夥伴關係，國體法修正更確立了法定夥伴關係。

下一個階段，首先我們彼此在運作上，都要有「夥伴關係」這樣的認知，然後去落實。第二點，這些夥伴既是國家對外唯一的窗口，又是全國性的體育團體，有公益性質，必須開放全民參與，很遺憾這次體改很多民眾還是不得其門而入。第三是財務透明，既然這些協會具有公益性，也接受政府補助，財務就必須相對透明。第四就是專業性，必須由足夠專業的人士擔任秘書長。最後則是政府的評鑑要公正客觀。

在接任署長之前，過去四年我主持奧、亞運四十三個體育團體的評鑑，發現他們最大的問題都是在財務會計制度，大概超過一半都「待改善」，國體法規定財務必須由會計師認證，成本很高，我想引用教育部協助全國各高中、私立大學建置的網路版會計系統，減輕他們在財務會計的負擔，從這邊切入。

問：足協的爭議如何解決？

答：足協的爭議大家都很關心，目前雙方人馬互相抵制抗衡，各自向國際足總求援，陷入僵局，最壞的狀況有可能被國際足總ＦＩＦＡ處理，最終不管被停權、重整甚至接管，一定會變成國際事件，以足球的國際影響力，台灣的國際名聲會非常難看，有人認為，萬一足協被國際足總停權或接管，可能比邦交國斷交還要嚴重。

就足球協會本身的治理面，我想就兩個原則，體育署依照國體法應做的事項必須執行。第二個，足協相對應的國際組織國際足總ＦＩＦＡ，很在意政府不要過度干預，足協應該回到符合自己的章程和國際足總規範的遊戲規則，在這樣的原則下儘速召開會議，體育署和內政部都會派員參加。

問：世界盃足球賽剛落幕，僅數百萬人口的克羅埃西亞贏得亞軍，證明小國家在運動項目上也能和國際強權平起平坐，台灣有沒有什麼計畫？

答：足球發展職業化，我和同仁是還沒有討論過時程，至少從「前瞻計畫」中有關足球規劃了六個足球園區，預計編列二十四億元，我想這是台灣足球發展的基礎。

如果可以依照職棒發展的經驗，足球園區比照辦理，政府提供場地，讓有興趣的企業進駐ＯＴ經營，相關產業都可以進來，我們很期待這些足球園區，至少可以做到高端競技比賽、訓練、民眾休閒、運動休閒教育這四大功能，活化這些足球園區，成為體育白皮書中的運動產業聚落，目前台中跑得最快，如果這六個足球園區能夠這樣運作，我想足球職業化會水到渠成。