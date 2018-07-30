2018-07-30

記者鄒景雯／特稿

國民黨是個極度矯情的政黨，最近馬英九的基金會正式成立，當事人特別主動表示：基金會要超越選舉；黨主席吳敦義被問到是否擔心另立黨中央，馬上強調：黨中央永遠只有一個；面對國民黨出現三個太陽之說，新北市長朱立倫的回答則是：更多陽光是更好的。套句台語來形容，真是一個比一個更「假仙」。

以上這些談話，當然全都言不由衷。不要說后羿射日這種神話故事，連兩個太陽都不留了，何況是三個；就拿稍有考據一點的來說，孟子萬章篇上不是記載了嗎，孔老夫子當年就講：「天無二日，民無二王」，一個以推人選舉、競爭權力的政治團體，怎麼可能脫離這種人性邏輯。事實上，國民黨人如果沒有智慧處理這種諸日升空的局面，遲早會被自己的矯情烤成黑炭。

從正當性的角度，吳敦義是現任主席，握有權柄，應該正視前任主席欲去還留的貽害，這不僅僅是沒有黨產拴人後，黨中央是否旁落的挑戰，更在於前任留下的司法爛攤子，現在已經與吳中央綁在一起了。只問一個最基本的，待三中案開庭後，如果吳主席以證人身分被法院傳去出庭作證，這個機率是很高的，究竟該怎麼應對，難道會不苦惱嗎？

我們都可以預先設想到一些政治上可能的攻防，會在選舉熱季與司法程序交纏的時空下，成為國民黨腹背受敵的焦點。例如，敵對方可以詢問吳主席如何認定馬英九是否賤賣黨產？如果吳主席認為沒有，那麼二○○八年擔任黨秘書長時為什麼要上公文給吳伯雄主席評論此事「必受魔考」？如果吳主席認為確有賤賣黨產之嫌，那麼當年還有沒有機會可以據理力爭，甚至撤銷買賣，尋求補救？不論如何，現在已經位居主席，是否會對已被起訴的馬英九提出民事及刑事告訴，來補償國民黨損失？如果認定有賤賣，現任黨主席又不告前任黨主席，則若有國民黨員連現任主席一起告，該如何？

不但如此，還有國民黨本身的紀律問題，這點不確認，勢必影響領導權威。外界可能會問的包括：馬英九目前既涉洩密罪被二審判刑，又被背信起訴，考紀會不請馬英九前去說明嗎？最近林為洲等人決定自行參選，遭到開除黨籍，考紀會該如何公正處理馬前主席？是先祭出停權處分？或等一審有罪時直接開除黨籍？還是三審定讞再說？前後二者秉持著相同的標準嗎？

面對這麼多錯綜複雜的關連，既有秘書長時代的行政責任，也有現在黨主席職權的政治責任，吳主席不能不好好沙盤推演，提出妥善之策，吳敦義是還有未來要爭取的人，不應該無端被馬索給綁著，一定要想辦法自救；若此，至少應該把馬英九送考紀會停權，以靜待司法還其清白才對，如果最起碼的切割不敢做，所謂天無二日，吳中央恐怕就只好夕陽下山了。