擘畫海空雙港 賴：台中成國際門戶

2018-07-30

〔記者歐素美、陳鈺馥／綜合報導〕行政院長賴清德昨視察台中國際機場及台中港整體規劃發展情形，並至朝元宮參拜祈福。賴揆肯定台中市長林佳龍「大台中希望一二三」政策，笑稱「山手線買一送二」，不僅原則核定山手線，並贈送捷運綠線及藍線，同時支持台中雙港計畫，將以具體行動完成台中市對海、空雙港的擘畫，期使台中成為國際門戶及台灣下一階段發展的引擎。

台中空污防制第一名

對於尋求連任的林佳龍，賴揆透過政策背書的方式表達挺林的立場。由於藍軍鎖定空污議題攻擊林佳龍，賴揆強調，「我要幫林市長及市府團隊講一句公道話」，賴指這些空污排放不可歸責於台中市政府，因為空污排放的污染源很多，而台中市積極防制空污，去年榮獲台灣空污防制第一名，這是林市長努力的結果。

行政院稍晚補充說，賴院長提出的重點，是要說明林市長與目前的市府，是在改善過去的問題，卻反而要變為歸責的對象是不正確的。

賴清德說，國發會已在今年六月審查通過「台中國際機場二○三五年整體發展計畫」，第一階段將花費廿八億擴建第三航廈、興建停機坪及滑行道，預計可承載四百萬至五百萬人次運量；如果國際航線與兩岸航線每年運量大於兩百一十萬人次時，就啟動第二階段。

賴清德說，兩階段經費高達兩百多億元，目標在二○三五年達成一千萬運量，行政院將一次核定、分階段執行，門戶計畫與二○三五年整體發展計畫相輔相成，要求交通部與台中市政府討論，提升整體效益。

賴揆視察台中港時，市府提出台中港2.0計畫，賴清德要求交通部協助，希望中央地方共同合作，讓台中、中部及台灣持續發展。