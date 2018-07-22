吳敦義轟蔡政府執政失能 人民怨聲載道

2018-07-22

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨主席吳敦義昨出席「宜蘭縣藍天志工團」成立大會，砲火全開抨擊蔡英文政府執政失能，能源、兩岸、外交、年金改革等政策，搞得怨聲載道；年底選舉，國民黨只要多贏幾個縣市，二○二○中央就能重返執政。

吳敦義是全國藍天志工團總團長、夫人蔡令怡是輔導委員會召集人，昨天連袂出席「宜蘭縣藍天志工團」成立大會。吳敦義致詞談及蔣經國年代，推出十大建設讓台灣成為亞洲四小龍之首，經濟成長率達十三％，他擔任行政院長時，經濟成長率也有十．六三％，是四十年來第二次達到兩位數成長率。

批蔡兩岸政策「已讀不回」

隨後，吳敦義話鋒一轉，全力抨擊蔡英文「用愛發電」是騙人的，不要核電卻要火力發電，讓人民用肺、用腎發電，深澳火力電廠如果設立，對宜蘭、基隆與雙北會造成嚴重傷害，蔡的能源政策要好好檢討。

吳敦義也批評蔡政府兩岸政策，他指兩岸現在是「已讀不回」，陸客、陸生減少，外交也連連失利，邦交國一個接一個斷交，反觀馬政府執政時期，免簽國家從五十四個成長至一百六十四個，只減少一個邦交國甘比亞，還是因政府不同意甘國獅子大開口要求三千萬美元援助，只有國民黨重返執政，問題才能改善。

嗆民進黨是「鴨霸退步黨」

吳敦義也痛批民進黨是「鴨霸退步黨」，不當黨產委員會是「不當會」，隨便沒收人家財產，年金改革委員會也是違憲違法。

吳敦義說，四大基金總資金在四兆以上，但投報率僅有○．五％，甚至負的○．二％，投報率太低，看看新加坡主權基金投報率都在十％以上，台灣如能達到五％，一年就是二千億，不用刻薄軍公教警消勞的福利與尊嚴，政府應考慮四大基金不限國內機構，也可委託國外操盤，如果法律有限制那就修改。