中正紀念堂 蔣介石銅像遭潑漆

2018-07-21

慈湖潑漆案開庭前 多位涉案人再度犯案

〔記者劉慶侯、周敏鴻／綜合報導〕桃園地院昨天下午針對二月廿八日獨派青年在慈湖蔣介石陵寢潑漆事件首次開庭，但多位涉案關係人昨天上午先前往台北市中正紀念堂抗議，再度對著蔣介石銅像潑漆，李嘉宇、陳俞璋等兩人被警方帶回派出所訊問，依法函送偵辦。

法院前闡述理念 被告反被噴漆

雖有兩位成員被捕，慈湖陵寢潑漆案的其餘八位被告，下午仍如期抵達桃園地院。羅宜等人開庭前在法院門口闡述理念時，突然遭群眾中的陳姓、胡姓男子持黃色噴漆噴灑，羅宜的頭、手都被染黃，警方也依公然侮辱、傷害等罪嫌，將陳、胡兩人送辦。

今年二月廿八日上午十點多，羅宜等「青年獨派二二八潑漆行動」成員前往桃園市慈湖陵寢，向蔣介石靈櫬潑灑紅漆，並拉起「清除支那威權、建立台灣共和」布條呼口號。事後桃園地檢署依公然侮辱墳墓和公眾紀念處所、毀損罪起訴羅宜等十人，楊侒橙因拉扯陵寢管理人員，另涉妨害公務罪嫌。

慈湖陵寢潑漆案昨天首度開庭，羅宜等人與律師團依「台灣主權未定論」，主張桃園地院沒有管轄權與審判權；對於檢方起訴理由，羅宜等人與律師團也強調，蔣介石靈櫬與陵寢都是威權的象徵、必須被移除，應該被移除的事物，不該受到「刑法」毀損罪的保護，且陵寢與墳墓的性質不同，檢方起訴的構成要件根本不足夠。

桃園地院考量還有兩名被告未到庭，且有仍待調查的證據，諭令擇日再開庭。

而在開庭前，多位被告上午衝到台北中正紀念堂，分別手持裝有紅色顏料彩蛋，對著蔣介石銅像潑紅漆抗議，不久就被駐衛警阻止，館內人員隨即關起大門，清理銅像。警方接獲報案後趕赴現場，當場攔獲李嘉宇、陳俞璋等兩人，帶返分局偵辦。

獨派青年則發表聲明表示，二二八潑漆事件後，慈湖陵寢恢復原貌，他們「本著台灣主體性與自由民主價值」卻被拘提、起訴，因此「再次以行動宣示台灣人民對於中華民國殖民統治的反抗不會停止」。