明年國防預算 仍不及ＧＤＰ2％

2018-07-16

〔記者羅添斌／台北報導〕針對明年度中央政府總預算案，行政院幕僚單位已召集各部會進行預算匡列的相關討論。資深官員指出，國防部希望明年度國防預算的規模，能較今年度的三二七八億元增加約三、四百億元，達到約三千六百億元，讓國防預算占國內生產毛額（ＧＤＰ）的比例回到二％以上，但因為國家財政未如預期寬裕，行政院所能提供國防預算增加的空間，難以完全滿足軍方的期望。

不過，官員說，對於部分具有指標性的新增軍事投資案，府院都會全力支持，例如向美國採購「M1A2主力戰車」、自主籌建「微型飛彈突擊艇」，以及陸軍籌購「新型野戰防空飛彈」等，對提振軍心士氣以及強化戰力都有幫助，這些指標性的新增軍事投資案，都將納入明年度的國防預算項目內。

連兩年僅占ＧＤＰ1.84％ 人事費支出近半

今年度國防預算規模僅占ＧＤＰ一．八四％，國防預算額度中有將近一半是用在人員維持費上；蔡總統曾承諾軍方，未來幾年的國防預算規模，會以至少每年二至三％的比率成長增加。以今年度的三二七八億元為基準計算，增加二％為六十五億元，三％為九十八億元。

官員說，在人員維持費比例短期內難以下降的前提下，軍方已彙整陸海空三軍司令部所提出新增軍事投資案的建議案，並依據評估的優先順序，向政院提報國防部對明年國防預算的需求數，希望能爭取匡列較多預算。

指標性軍事投資 會納入明年預算項下

官員表示，由於中國當局密集調派軍機、軍艦繞台演訓威嚇，國軍亟待進行多項新增軍事投資案，部分新增軍事投資案更應以「戰備應急」性質，及早在明年度內就納入執行，因此，希望比今年度預算能夠增加三、四百億元，軍方體諒國家財政的現實，但國家戰備安全的確遭受到威脅，這部分會向行政院極力爭取。

事實上，蔡總統在二○一六年總統大選時的競選政見之一，是要讓年度國防預算達到ＧＤＰ的三％，但國防部最新向立院提出的報告顯示，近十年國防部主管歲出法定預算占ＧＤＰ比重，自二○○八年的二．五四％，逐年下降，二○一七年及二○一八年所占比例更是連二％都不到，這兩年度的國防預算僅占ＧＤＰ的一．八四％；報告更顯示，近年人員維持費占年度國防預算比例幾近一半。

官員說，未來除非有大規模的軍購（特別）預算出現，否則就算如蔡總統所承諾，從明年度起每年都要成長二至三個百分點，在她任內恐很難達到ＧＤＰ三％的目標。