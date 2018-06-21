張花冠副手吳芳銘 脫黨參選嘉縣長

2018-06-21

綠營又鬧分裂 「花文鬥」續集上演

〔記者林宜樟、蘇芳禾／綜合報導〕下屆嘉義縣長選舉，民進黨提名前農委會副主委翁章梁競選，國民黨則提名前不分區立委吳育仁角逐，但民進黨籍副縣長吳芳銘昨也宣布脫黨參選，使得綠營初選傷痕才要痊癒，又面臨分裂情勢。

民進黨發言人何孟樺對此表示，民進黨在嘉義縣已提名縣長候選人，任何黨員違紀參選，黨中央會快速以黨紀處分。

翁章梁︰遺憾、尊重 會繼續打拚

翁章梁對吳芳銘宣布參選除表達「遺憾、尊重」，還強調最重要的工作是發揮母雞帶小雞的作用，率各鄉鎮市的民進黨提名人在大選贏得勝利，會繼續按照節奏，勤走基層，有信心打贏選戰；吳育仁則說，吳芳銘是專業人才，樂見以政見取向、能力取向的乾淨公平競爭，「希望他堅持到底。」

吳芳銘是嘉義縣長張花冠核心幕僚，民進黨內縣長初選時，曾表態有意參選，卻因未繳黨費而中斷黨籍，導致黨齡不足無法參加初選。由於翁章梁是立委陳明文支持，吳芳銘如今參選，被外界認為是「花文鬥」的延續。

吳芳銘表示，脫黨參選不是開玩笑的決定，現在政黨惡鬥、意識形態僵化、中央政策不接地氣，參選希望能翻轉嘉義、改變嘉義，以無色的覺醒與人民的力量，讓真正的人才出頭。

張花冠︰吳受委屈 參選不意外

張花冠受訪說，事先不知情，但不感到意外，吳芳銘先前要參與初選時，受到不公平的對待，吳擔任副縣長期間深入基層，聽到許多地方不安的情緒與聲音，吳是優秀人才，會與他好好詳談。