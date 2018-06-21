本土社團挺姚 批柯「綜藝咖」

2018-06-21

不滿白色力量操弄藍綠惡鬥 把「台灣價值」講成「台北價值」

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選戰增溫，台灣社、北社、台灣國等近廿個本土團體昨集結，表態力挺民進黨台北市長參選人姚文智，更砲口一致對向台北市長柯文哲，指柯當時自稱「墨綠」，四年前大家傾全力相挺，不料真面目竟是「黨國餘孽」，柯的白色力量變成操弄藍綠惡鬥，把「台灣價值」講成「台北價值」。

北市府︰柯推動市政公開透明

針對本土社團對台北市長柯文哲的批評，台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲市長秉持「公開透明、開放政府、全民參與」的態度在推動各項市政，並努力爭取最多市民的支持。

台灣社、北社、台灣國、一邊一國行動聯盟等近廿個本土團體，昨召開記者會，力挺姚文智參選台北市長，會前更一字排開齊聲高喊「支持姚文智，光復台北市」！

姚文智感謝相挺 誓重建首都

姚文智感謝本土社團牽成相挺，他將致力重建台北作為國家首都，除了秉持對等尊嚴，以首都格局和國際城市交流，如東京、首爾及曼谷等地，更要在當選第四年、二○二二年舉辦「台灣博覽會」，結合全國各縣市，讓台北市成為台灣窗口。他強調，這場選舉是追求國家主體性的展現，要把Chinese Taipei變回Taiwan Taipei，前者是不得不然的困境，後者是理想打拚的必然。

台灣社社長張葉森表示，柯文哲已經變成「柯買辦」、「綜藝咖市長」，相對姚文智當年協助時任高雄市長的謝長廷，幫助高雄蛻變，代表他務實努力，盼他能消除「黨國餘孽」，帶領台北市成為國際城市。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲說，四年前力挺柯文哲，當時還動員舉辦七百多人的支持活動，後來竟然變成「放話市長」，而且表裡不一、滿口謊言；她批柯近日譏笑姚文智「選不上」，但自己政見也沒兌現；她說，Taiwan Taipei是大家的希望。

一邊一國行動聯盟理事張銘祐說，在座團體過去有八十％在四年前支持柯文哲，曾一起開會相挺，「後來發現對不起姚文智」，因為柯的白色力量變成操弄藍綠惡鬥，把「台灣價值」講成「台北價值」。

台灣國秘書長陳峻涵表示，這場選舉不是單純的市長選舉，而是「紅柯」對戰「台灣本土價值」。