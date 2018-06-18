美戰略學者︰台灣安全是美核心利益

2018-06-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕美台強化軍事合作，「川金會」前更曾傳出美國有意派遣軍艦通過台灣海峽。美國退役海軍上校、現於日本安全戰略研究機構擔任研究員的紐沙姆（Grant Newsham）近日受訪表示，川普政府是美國幾十年來真正理解台灣戰略重要性，且有意付諸更多行動的政府；紐沙姆建議美日同盟採取更具體作為，例如將台灣納入環太平洋軍演（ＲＩＭＰＡＣ）等亞太地區定期的多邊與雙邊演習、讓美台軍官互訪交流，或是美台合作盯梢共軍軍機飛行活動。

環太軍演應納台灣 美台共同監控共機

美國推行印太戰略，國防部長馬提斯本月初在香格里拉對話演說中提及台灣，顯見台灣成為美國戰略一環。而從國務院核准「紅區」裝備的輸出許可、美台國防產業論壇、愛三飛彈技轉，到國會「國防授權法案」中建議美軍參與台灣演習等情勢演變，本月更傳出美國正在評估派遣軍艦通過台灣海峽，均可看出美台正強化軍事合作。

曾促成台灣軍政官員赴夏威夷參與軍事交流的退役海軍上校紐沙姆說，川普政府是數十年來第一個理解台灣重要性，而且有意付諸更多實際行動的政府。他認為，僅派遣軍艦通過台灣海峽意義並不大，更重要的是，這樣的動作能夠成為美國「廣泛且長期」支持台灣的其中一個環節。

軍事合作而言，紐沙姆建議，美日同盟應該將台灣納入亞太區域的多邊及雙邊演習，例如環太平洋軍演，並也應促進美台軍官互訪交流，或甚至美台合作盯梢共軍軍機的飛行活動。紐沙姆說，即使不明明白白地說出口，美國遲早必須讓中國共產黨理解「台灣安全是美國的核心利益」。

白宮應闡明一中非指台灣是中國一部分

他強調，除了軍事，美國同時需要在政治、經濟以及心理層面表達支持台灣，「即使是官員的公開表態也將有所幫助」。例如台灣正因中國施壓而在國際上遭受到孤立，他呼籲美國政府利用其影響力與權力，將台灣帶進世衛大會（ＷＨＡ）、國際民航組織（ＩＣＡＯ）與國際刑警組織（ＩＮＴＥＲＰＯＬ）等國際場合。

紐沙姆也認為，美國政府應該清楚說明「美國的一中政策」所指為何，否則包括美國官員在內的許多人，至今仍誤以為「美國的一中政策」的內容包括承認「台灣是中國一部分」。紐沙姆說，過往的美國政權疏於支持台灣，現在情勢像是「蛀牙拖了二十年才去看牙醫」，使得處理應對更加困難。即便如此，他仍堅信「捍衛自由永遠值得我們付出努力」。