實踐大學畢業 史瓦帝尼王子：我愛台灣

2018-06-10

〔記者楊綿傑／台北報導〕實踐大學昨舉行畢業典禮，其中最引人矚目的是友邦史瓦帝尼王國王子班柯希也是畢業生，他代表畢業生致詞時，大喊「我愛實踐，我愛台灣」，台下響起熱烈掌聲。

恩史瓦帝三世獲頒名譽博士

實踐大學昨天也頒授名譽管理學博士學位給史國國王恩史瓦帝三世，表彰他在國際場合總是為我國發聲的友善貢獻。

這場畢業典禮共有約二五○○位師生及家長參與，副總統陳建仁、外交部長吳釗燮、駐史瓦帝尼大使陳經銓等都到場祝賀。史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世也偕王妃莫查，率領外交及國際合作部長甘梅澤、經濟企劃及發展部親王項古聖、商工及貿易部長馬布札等人參與盛會。

班柯希就讀企業管理學系全英語國際企業組，同時在華語中心學習中文，在實踐大學就讀四年期間，他除了參與課業學習，也曾拍攝微電影介紹在台灣的生活點滴，同時在各項課外活動中介紹史瓦帝尼讓大家認識，受訪的同學們都稱讚他人好、沒架子。實踐大學也由校長陳振貴擔任輔導業師，並安排各項參訪及遊台灣行程。

典禮由實踐大學音樂系演奏史瓦帝尼王國及我國國歌揭開序幕，中間並穿插曾榮膺去年獲全國冠軍的實踐啦啦隊演出。班柯希以中文致詞，他說，謹代表所有實踐的學生，感謝實踐的老師，為他們的學習盡心盡力付出，畢業後會面對很多挑戰，但學校已為大家做好準備，祝福大家鵬程萬里，最後並大喊，「我愛實踐，我愛台灣」。

班柯希弟弟也打算就讀實踐

班柯希已決定繼續留在實踐大學攻讀碩士學位，之後更將參與銀行實習，而他的弟弟也打算到實踐讀大學。