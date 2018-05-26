總統轟在野黨 容忍中國打壓

2018-05-26

在野黨批不承認九二共識 導致中國砍我邦交國

〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕非洲友邦布吉納法索與台灣斷交，在野黨批評蔡政府沒有處理好兩岸關係、不承認「九二共識」，才導致中國砍我邦交國，蔡英文總統昨罕見地嚴詞反擊在野黨。她表示，邦交國離開我們，當然令人遺憾，但更令人遺憾的是，台灣內部沒有辦法團結。蔡總統表示，在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交，「我們當然要處理好兩岸關係」，但處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣。

處理兩岸關係 台灣須先團結

總統強調，過去這段期間，當中國無所不用其極打壓台灣時，在野黨的發言中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，讓全體國人同胞難以理解。

總統表示，她要請教在野黨，這兩年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？「這些我相信我們都做到了」。這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？

蔡總統（見圖，總統府提供）昨接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊時，做以上表示。總統表示，布吉納法索宣布與中華民國終止外交關係，「我們不會再忍讓」。

蔡總統指出，從她上任後，在外交部及所有國人的努力下，台灣與美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得大幅進展。台灣在國際社會的實質參與，以及我們積極走向世界的作法，在在都讓中國感到不安。因此，他們蠻橫粗暴的改變現狀，對台灣的外交打壓，到了無所不用其極的地步，不僅阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國與我們斷交，甚至還壓迫外國民間公司更改台灣的名稱。

總統強調，她要藉著這個機會，呼籲所有在野黨與社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國加大對台灣的打壓力道的時候，「我們只有團結，團結在台灣人民的意志之下，我們只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓」。

對於總統宣示「不再忍讓」，陸委會主委陳明通回應說，過去我方鼓勵兩岸交流，如今已經「變了味道」，「一邊交流、一邊打我，難道要我吞下去？」他強調，「沒有要對抗，但不能再忍讓」，因此將會嚴審來台官員，後續還會有一些政策推出。