年改立場堅定》林萬億：不改革 代價會更大

2018-05-22

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革二年來，歷經公教人員與八百壯士的抗爭紛擾不斷，改革立場並未鬆動，主責年改的行政院政務委員林萬億受訪時表示，國人對年改持正面看法居多，迄今付出的代價相對小，「不改革，台灣付出的代價會更大！」台灣的抗爭相較他國溫和，他日前與巴拉圭官員討論年改時，對方直說巴拉圭恐做不到台灣的年改，因為會一直拖，很多中南美國家明知其年金制度已承受不起也不敢這樣做。

最近將提公股行庫13％優存改革

林萬億表示，軍人年改盼能在立法院六月的臨時會完成三讀，七月一日軍改方案與公教年改同步上路，接下來公股行庫十三％優惠存款利率調降的改革方案最近就會提出，目前等財政部與幾家銀行工會做溝通，這部分因不涉及修法，待溝通完成就會由行政院核定並正式實施。

回顧年改引發的爭議，林萬億指出，國人對年改的整體看法，仍是正面評價居多，負面的看法主要有兩項，一是最近抗爭頻率高，特別是八百壯士與警消的抗爭，讓國人覺得是否政府做錯了什麼？或者未與人民溝通？其次，因抗爭的頻率高，有些人有疑慮，是否改革方案不好？

林萬億說，政府的溝通有不同形式，且溝通密度高，並非沒有溝通；有些公教人員原本已接受公教人員年改，後來認為政府的軍人年改確實寬鬆了一點，因此有意見，不過，國家要面對軍人的服役特性與國家安全，並非政府處理的原則不一致。

林萬億說，由於現行年金制度的不合理，面對國家潛藏債務的問題與破產時機加速來到，這些問題必須優先解決，雖然會招致部分負面評論，但對政府而言，這是孰重孰輕的問題。