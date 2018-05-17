中國國台辦證實 關切「智子之心」

2018-05-17

播兩集即自宮下架 大愛：和諧無價

〔記者鍾麗華、蕭宇涵、簡惠茹／台北報導〕慈濟所屬的大愛電視台《智子之心》播出兩集後就停播，被指遭中國國台辦「關切」，國台辦發言人安峰山昨在例行記者會回應證實表示，「我們也注意到，這部電視劇的預告片在台灣播出後，立即受到了兩岸網民的一致譴責。任何美化侵略戰爭，為殖民統治張目的作法，理所應當會受到兩岸同胞的共同反對」。

至於先前不肯承認被國台辦關切的大愛，則不願發表任何意見，僅說「尊重也謝謝大家的關心意見，和諧無價」。

大愛電視台腰斬新戲《智子之心》風波延燒，這次風波始於《智子之心》上檔前，中國網軍看了本月九日的預告片，就開始攻擊該劇劇情媚日、美化日軍，首集上週四播出後，傳出中國國台辦「關切」此事，播出第二集後，大愛竟旋即腰斬此劇，「配合度」令人咋舌。

在此之前，大愛的影視作品正式在中國播映的例子並不多，僅在二○一三年授權楊貴媚、孫鵬主演的《芳草碧連天》給中國央視播放，其餘戲劇皆上傳YouTube頻道，中國觀眾可以免費觀看。

自從大愛戲劇在YouTube有完整影片後，中國的主要搜尋引擎百度、搜狗視頻，也能找到大愛《回家的路》、《有你真好》、《美麗人生》等戲劇。

中國慈濟前年捐款收入近6億

不過，慈濟二○○八年在中國設立基金會，是第一個中國同意成立的境外慈善團體，而每年捐款收入也相當可觀。

台灣和中國的慈濟分開運作，捐款收入各自獨立，二○一六年慈濟在中國的捐贈收入總額為五億七千多萬台幣，台灣慈濟二○一六年捐款所得總額為六十六億多元，其中國內捐款四十五億元，國外捐款為十七億元，及其他收入約四億元；而中國慈濟一年則有近六億元的捐款收入。

中國的慈濟慈善基金會在二○○八年由台灣慈濟投入四億多元所創立，是中國第一家由境外非營利組織所成立的全國性基金會，由中國國務院核准。

從一九九一年起，慈濟就投入中國的慈善工作，最廣為人知的就是二○○八年汶川地震的援助工作，二○一一年慈濟開始在中國投入醫療資源，不但和江蘇省人民醫院簽署合作協議，在蘇州設立醫療機構暨合作研究中心，兩年後成立健康促進中心，去年蘇州門診部使用的醫療救助款項約六百萬元。