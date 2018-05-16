分手對策 柯文哲︰無招勝有招

2018-05-16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會今天將決定是否禮讓台北市長柯文哲。柯文哲昨被問及若民進黨自提人選，對年底選戰有沒有什麼策略？他表示如今是採「無招勝有招」，但選連任不該這麼辛苦，還說無法理解民進黨的戰略邏輯，「不禮讓柯文哲，難道要禮讓丁守中？」

柯文哲強調，不管民進黨提不提名，他還是會出來選，做好自己的事就好。他也坦言，不管贏面大還是小，都是苦戰，選連任不該這麼辛苦。

柯表示，他想過可以用比較輕鬆的方式複製上次成功的選戰，一場選舉可以為台灣帶來新的文化，像是自己的市政運作方式，人家說你破壞現有政治生態，因為過去有一套政商生態，柯文哲來了以後，什麼都跟人家不一樣，「人家說水清無魚，柯文哲在的地方，幾乎大家都活不下去」，這樣對他沒有好還是不好，但對市民是好的。

至於民進黨若自提人選，柯陣營是否有任何戰略？柯表示，無招勝有招，每天做好自己的事情。他指出，至今他還沒設選舉帳戶、成立競選總部與發傳單，「我老是在想，一場選舉是不是給台灣帶來新的政治文化」。

「不禮讓柯 難道要禮讓丁」

不過柯文哲直言，他無法理解民進黨的戰略邏輯，「不禮讓柯文哲，難道要禮讓丁守中？」並開玩笑稱，「民進黨跟國民黨的共同目標，從來不一致，終於有一件事情一致。」意指綠營與藍營將他視為共同敵人，要打敗他。

柯也重申兩岸論述基調沒有改變，兩岸要減少衝突、減少緊張，不要走向僵局，這樣有問題嗎？一邊是說「你沒有講兩岸一家親就是台獨」，另一邊則是說「你沒有說明台灣價值就是共匪的同路人」，他覺得很討厭。