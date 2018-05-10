陳明通：盼兩岸如兩韓 對等坐下來談

2018-05-10

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通昨表示，希望兩岸能像南北韓一樣對等、不涉政治前提坐下來談，面對面溝通才有現實感，才會產生務實的政策。他並引述總統蔡英文日前說法表示，「在遙遠的天邊胡思亂想，恐怕不會想出好的結果」。

陸委會昨發布五支政策短片，包括中生來台、兩岸共同打擊詐騙、中配在台創業等，以軟性訴求展現陸委會持續努力推動兩岸和平穩定發展。

陳明通致詞表示，兩韓領導人日前會面，相互尊重對方，對等見面，兩岸也應如此，我們希望看到兩岸能有對等不涉政治前提，坐下來談。兩岸領導人都應以人民為中心，保障民眾的權益福祉，讓各行各業都能安居樂業，這是海峽兩岸維護台海和平穩定的重要關鍵。

對於中國施壓，迫使台灣無法取得世衛大會（WHA）邀請函，陳明通受訪時強調，「非常不應該」，只會將「兩岸的心越推越遠、距離越拉越長」。健康是普世的人權，台灣二千三百萬人有資格參與WHA、世衛組織與各種國際活動，呼籲北京放棄「單邊設置」的政治框架，台灣民眾不會接受這樣的框架。

陳明通並引述蔡總統日前說法表示，「在遙遠的天邊胡思亂想，恐怕不會想出好的結果」。他以過去在中國大陸交流的經驗指出，「面對面溝通才有現實感，才會產生務實的政策，兩岸應該坐下來談，就各種歧見、看法交換意見，相信可以溝通出好的結果。」